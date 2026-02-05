Médicos y universidades presionan para un acceso "más justo" a Medicina para los estudiantes catalanes: el 40% son de otras comunidades

El 40% del alumnado de las facultades públicas de Medicina en Catalunya provenía el curso 24-25 de otras comunidades autónomas del Estado (cifra que en Tarragona, en la Universitat Rovira i Virgili, y en la Universitat de Lleida, ascendía al 65% y hasta el 70%). Un dato que preocupa en el Consejo de Colegios de Médicos de Catalunya (CCMC), ya que, según llevan tiempo alertando, una vez acabada la formación, la mayoría de esos estudiantes regresa a ejercer a su comunidad de origen; situación especialmente problemática en un contexto de alud de jubilaciones de los médicos del 'baby boom' y con una falta de profesionales en algunas especialidades.

Desde el CCMC defienden que la formación debería ser una herramienta de planificación para evitar esa escasez de profesionales, pero advierten de que "de poco sirve si después los médicos formados en Catalunya no se quedan aquí a ejercer", apunta Mireia Puig, vicepresidenta del Col·legi de Metges, entidad que quiere "lograr el arraigo de los profesionales". "Es importante para nosotros no formar a médicos para que se vayan; formar a un médico es un esfuerzo profesional y económico", añade.

El pasado 7 de octubre el president Illa anunció que la Generalitat aumentará en un 50% las plazas para cursar Medicina en Catalunya, para pasar de las 1.333 plazas actuales a las 2.000 en 2031; pero, a ojos del CCMC para que el incremento de plazas sirva para asegurar más médicos en Catalunya este debe ir acompañado de un cambio en el sistema de admisión.

La propia consellera de Salut, Olga Pané, admitía en EL PERIÓDICO que el actual sistema de acceso a Medicina "penaliza a los estudiantes catalanes". No son pocas las voces que denuncian lo injusto del sistema de distrito universitario único, que aplica en todo el Estado, ya que tanto el currículum en Bachillerato como el examen de selectividad y los criterios de corrección son distintos en cada comunidad autónoma. Algo que sucede en todos los grados, pero que tiene especial incidencia en los que tienen las notas de corte más alta, como es el caso de Medicina.

Según cifras del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades recogidas por el colegio de médicos, el alumnado catalán presenta una proporción significativamente inferior de sobresalientes en sus notas de acceso a los estudios de grado en comparación con la mayoría de las comunidades autónomas (algunos ejemplos del porcentaje de sobresalientes en el año 2024 son: Murcia, 20% de sobresalientes; Extremadura, 17%; Andalucía, 15,6%... hasta el 7,1% de Catalunya).

Para intentar revertir el agravio que afecta, en este caso, a los alumnos que han cursado el bachillerato en Catalunya y que quieren estudiar Medicina, el Consejo de Colegios de Médicos de Catalunya (CCMC) plantea una opción alternativa elaborada por los doctores en Matemáticas Xavier Fernández-Real y Xavier Ros-Oton.

Los expertos han propuesto un sistema basado en una clasificación de los alumnos por percentiles dentro de cada comunidad antes de realizar la comparación entre alumnos a escala estatal. Este sistema eliminaría el sesgo generado por las diferencias en cuanto al nivel de dificultad de los exámenes y a los criterios de corrección. Sería un sistema "transparente" que, consideran, "asegura la igualdad de oportunidades".

Así, el sistema propuesto dejaría de ordenar a los alumnos de todo el Estado por la nota bruta y lo haría según percentiles. Los alumnos se ordenarían por nota en cada comunidad y se calcularía el percentil dividiendo la posición en la que ha quedado el alumno en su comunidad entre el número total de alumnos de la lista y multiplicando el resultado por 100.

Por ejemplo, si María, de la comunidad A, tiene una nota de 13,786 que le hace quedar en la posición 43 entre los 20.000 estudiantes presentados al examen en esa comunidad, su percentil será 0,215. Por su parte, si Laura, de la comunidad B, con una nota de 13,823, ha quedado en la posición 17 de su comunidad, donde hay 5.000 estudiantes presentados, su percentil será 0,34. En este caso, a pesar de que Laura obtuvo una nota ligeramente superior a la que obtuvo María, una vez comparadas cada una con los estudiantes de sus respectivas comunidades, María quedaría situada por delante de Laura en una clasificación por percentiles de todos los alumnos del Estado.

La consellera Pané aseguraba este diciembre en este diario que el modelo de los percentiles "le gusta". "No destruye el sistema de distrito único y, en cambio, incorpora un elemento de valoración", señalaba.

Anna Casanovas, decana de la Facultad de Medicina de Lleida, la que cuenta con un mayor porcentaje de alumnado de otras comunidades, defiende la pluralidad y riqueza que significa para su universidad contar con alumnado de todo España, algunos que, subraya, son "sus alumnos". Dicho esto -y descartando rotundamente la posibilidad de establecer cuotas máximas de alumnado de otras comunidades-, sí ve con buenos ojos la propuesta de percentiles planteada por el colegio de médicos. "Parece una buena propuesta, equitativa", valora.

De forma muy similar se expresa Albert Selva, decano de la Facultad de Matemáticas de la UAB, quien apunta también que parece una propuesta justa, aunque insiste en la necesidad de hacer simuladores para ver qué pasaría si se aplicara. Si aplicando el sistema de percentiles con un simulador se observan cambios (como se observan en el ejemplo de María y Laura), Selva apunta que habría que planteárselo por una cuestión de equidad.

Toni Trilla, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UB coincide en que "el sistema actual de admisión a Medicina es mejorable, sin ninguna duda, en tiempo y forma". "El análisis realizado por el CCMC plantea esta realidad: los expedientes de bachillerato son diferentes, existe variación en las calificaciones, las pruebas de selectividad son distintas y los resultados finales muestran que vienen a estudiar a Catalunya muchos alumnos de otras comunidades autónomas (un 40% de media) mientras muchos alumnos catalanes que quieren cursar Medicina aquí se ven desplazados por el sistema actual (nota de acceso)", apunta Trilla, quien añade que "la propuesta de corregir esta situación mediante el uso de percentiles que plantea el CCMC es una posibilidad técnica para hacer el sistema de acceso más equitativo". "Aunque hasta ahora no se utiliza en ningún país de la UE, debería valorarse como una posible alternativa", zanja el decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UB.

La propuesta está ahora en la mesa de la Conselleria de Recerca i Universitats, que debe decir si se la hace suya. Fuentes de la conselleria señalan que "la propuesta de comparar a los estudiantes por percentiles, en lugar de hacerlo exclusivamente por nota bruta, pone sobre la mesa un debate legítimo y necesario: hasta qué punto los sistemas de evaluación actuales garantizan una comparación realmente equitativa entre estudiantes de distintos territorios".

Desde Universitats reconocen que es cierto que las pruebas de acceso a la universidad no son idénticas en todo el Estado y que esto puede generar "percepciones de desequilibrio". "En este sentido, la idea de los percentiles introduce un elemento interesante, porque pone el acento en el rendimiento relativo de cada estudiante dentro de su contexto educativo", apuntan desde Universitats, que prosiguen subrayando que "es una propuesta con implicaciones importantes".

"Un sistema basado en percentiles requiere datos muy sólidos, criterios homogéneos y un amplio consenso institucional, ya que puede tener efectos distintos según el territorio y el perfil del alumnado. Además, es necesario garantizar que cualquier cambio no genere nuevos desequilibrios ni penalice de manera indirecta a determinados colectivos", prosigue la misma voz.

Así pues, desde el Govern abordan este debate "con prudencia". "Compartimos la necesidad de analizar con rigor si el sistema actual de acceso es el más justo y eficiente y, al mismo tiempo, de actuar sobre aquellos elementos que ya sabemos que condicionan el funcionamiento del sistema", relatan. En este sentido mencionan tanto el aumento de plazas, como la adscripción de nuevos hospitales como hospitales universitarios. Si finalmente hicieran suya la propuesta, la deberían elevar al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que a su vez la debería debatir con las autonomías.

¿Es algo que afecta solo en Catalunya?

La situación no afecta solo a Catalunya. En la Universidad de Extremadura (UEx), este curso 2025-2026, el 31% de los estudiantes de nuevo ingreso en Medicina proceden de otras comunidades. Medicina es también el título con la nota de corte más elevada (12,773) y la que mayor demanda tiene cada año (con el 26% del total de las preinscripciones recibidas).

Extremadura está desde hace años en el punto de mira de Castilla y León. El 15% de los alumnos extremeños obtuvo un sobresaliente en 2024, el mayor porcentaje de España, según datos del Ministerio de Educación. Ello hace que ocupen buena parte de las plazas en títulos muy demandados como Medicina en las universidades más próximas, como ocurre en Salamanca. En 2021, el 40% de los alumnos de nuevo ingreso de esta titulación en la universidad salmantina procedían de Extremadura y Andalucía.

Desde la Consejería de Educación de Extremadura, acostumbrada a esta queja constante de la comunidad vecina, achacan la situación al actual sistema de acceso a la universidad, defienden que respetan la normativa estatal y recuerdan que "no es legal" admitir a un alumno con un 13 de la comunidad y no admitir al que tiene la misma nota de otra comunidad, informa Guadalupe Moral, de El Periódico Extremadura. Subrayan, asimismo, que lo que sucede en Extremadura se da de igual forma en todas las comunidades y que igual que ocupan plazas extremeñas alumnos de otras autonomías, los extremeños también las están ocupando en otras universidades del país.

En este sentido, señalan que como "no hay ningún mecanismo para priorizar a un estudiante de la propia comunidad", desde la Junta de Extremadura trabajan de forma coordinada con la UEx para retener todo el talento joven extremeño posible. "Nuestro objetivo es tratar de incrementar el número de estudiantes extremeños que optan por formarse en nuestra región y, a su vez, retener a los egresados de nuestra universidad", apuntan.