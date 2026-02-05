Borrasca Leonardo
Zaragoza vigila la crecida del Ebro: el agua ya cubre algunos paseos de las riberas
Aunque por ahora la situación no es alarmante, las últimas precipitaciones obligan a extremar la precaución ante las posibles crecidas de los ríos
Israel Salvador
Zaragoza mira a estas horas hacia el río Ebro. Por el momento, la situación no es alarmante, ni siquiera preocupante. Sin embargo, durante estos días conviene extremar la atención en los caudales, no solo del Ebro, sino también de todos sus afluentes, especialmente los de la margen izquierda.
Las lluvias persistentes, junto con la abundante nieve acumulada en las montañas del Pirineo, están provocando un aumento progresivo de los caudales. En caso de que continúen las precipitaciones o se produzca un deshielo más intenso con el aumento de las temperaturas, no se descartan crecidas adicionales en los próximos días.
Aunque actualmente no haya avisos oficiales de la Agencia Española de Meteorología (AEMET), los últimos partes meteorológicos y la evolución del tiempo obligan a extremar las precauciones, mantener una vigilancia activa y seguir de cerca la evolución de los niveles. Ríos como el Aragón, Gállego, Ésera, Cinca y Noguera Ribagorzana ya están registrando incrementos de caudal.
En la capital aragonesa, el Ebro comienza a cubrir algunos paseos de la ribera, una situación habitual en episodios de aumento de caudal, pero que sirve como indicador del ascenso del nivel del río.
Por el momento, no es posible adelantar si se producirán incrementos significativos que obliguen a lanzar algún tipo de aviso. Habrá que esperar a la evolución de las lluvias y a cómo responden los ríos en las próximas horas y días, manteniendo siempre una actitud de prudencia.
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) mantiene un seguimiento constante de la situación hidrológica mediante el control en tiempo real de caudales y niveles. Como no es posible evitar las crecidas naturales, desde la entidad insisten en extremar las precauciones y seguir las recomendaciones de seguridad.
