Jornada caótica en las cercanías asturianas: trenes cancelados, retrasos de más de una hora y "averías" en la infraestructura

Jornadas de retrasos e incidencias en las cercanías asturianas, con especial afección en las líneas de ancho convencional, es decir, aquellas que comparten vía con la alta velocidad y las que comunican los principales núcleos de población del Principado.

Las líneas C1 (Gijón–Puente de los Fierros), C2 (El Entrego–Oviedo) y C3 (San Juan de Nieva–Oviedo), las tres de ancho convencional, acumulan desde este lunes numerosos retrasos debido en su mayoría a las limitaciones de velocidad establecidas por Adif, que han ido a más desde el accidente de Adamuz, ya que se han multiplicado los avisos de los maquinistas alertando por deficiencias en las infraestructuras. En algunas frecuencias, la demora ha llegado a superar la hora de duración, afectando a un elevado número de viajeros. En el caso de la C1, que además enlaza Gijón y Oviedo, se han registrado al menos cuatro suspensiones de servicio hasta primera hora de la tarde.

En estos momentos en toda la red ferroviaria asturiana hay 67 limitaciones de velocidad, como desveló LA NUEVA ESPAÑA. Eso implica que muchos convoyes deban reducir el paso por varios tramos, provocando retrasos.

"Es intolerable, es vergonzoso. Hoy media hora de retraso en hora punta entre Oviedo y Gijón", aseguró una usuaria. El perfil habitual de los usuarios afectados por las demoras en convencional es el del viajero que utiliza el tren de cercanías para desplazarse a su puesto de trabajo. Los servicios de ancho convencional ya sufrieron una severa crisis durante el pasado mes de noviembre, cuando se llegó al récord de cancelaciones, con un total de 33 supresiones. En esa ocasión, el motivo principal de las incidencias tuvo que ver con averías en los trenes.

Renfe reserva para la flota de convencional un total de 17 convoyes, aunque solo 15 están operativos, estando dos en el taller. En noviembre se acumularon varias averías que complicaron el servicio ferroviario. Ahora no se trata de un problema con los trenes, puntualizan en Renfe y en Adif, sino en inconvenientes en la circulación debido a las limitaciones de velocidad y también a la gestión del tráfico.

A mayor tiempo de trayecto, los itinerarios se ven descompensados y se acumulan retrasos o cancelaciones, concreta Adif. Las incidencias no se limitan al ancho convencional, ya que otras líneas de ancho métrico también se han visto comprometidas.

En concreto, la línea C8 (Collanzo–Baiña) mantiene suspendida la circulación entre Figaredo y Collanzo por una “incidencia técnica”, lo que ha obligado a Renfe a habilitar un servicio especial por carretera. También hubo una avería en la C6 a primera hora de la mañana, aunque la misma se subsanó "rápidamente", según Adif, hacia las 10.30 horas de la mañana.

Problemas estructurales

“Es un engorro, provoca más carga de trabajo y retrasos para los viajeros”. De este modo valoran los maquinistas de tren consultados el estado de la red ferroviaria de cercanías de Asturias después de dar a conocer LA NUEVA ESPAÑA que la región acumula 67 limitaciones temporales de velocidad (LTV) en distintos tramos, tanto en ancho convencional como en ancho métrico (la antigua Feve).

Desde el accidente de Adamuz, en Córdoba, que costó 46 muertos, en Asturias han aumentado las LTV, debido a que se han multiplicado los avisos de los maquinistas y Adif, gestor ferroviario, toma inmediatamente la determinación de reducir la velocidad, según fuentes ferroviarias. Todos los consultados aseguran que tener 67 limitaciones de velocidad es "una barbaridad".

En esos tramos, los convoyes tienen que circular a menudo a 30, 20 o incluso a 10 kilómetros por hora. En cercanías, un tren puede circular a 120. El motivo de estas limitaciones obedece en su mayoría a problemas en la infraestructura, según la documentación de Adif, en la que se habla del estado de la vía, túneles antiguos, desprendimientos, pasos a nivel, trincheras…