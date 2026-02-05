La Guardia Civil intensifica la vigilancia aérea de pateras y narcolanchas en el Mediterráneo

Catalunya cuenta con más de 600 kilómetros de costa y para un mejor control marítimo del tráfico de drogas, armas y personas la Guardia Civil dispone de tres aviones, dos Airbus CN-235 y un Beechcraft King Air 350, que pueden operar en la zona. Se trata del Servicio Aéreo de esta institución que este miércoles ha realizado en el litoral una demostración con uno de los Airbus de cómo son las inspecciones desde el aire de narcolanchas y embarcaciones que se dedican a la inmigración irregular.

El comandante Guillermo Jiménez, piloto del grupo de aviones del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, ha explicado que el aeroplano cuenta con un radar para localizar a estas embarcaciones y con una cámara que tiene varios sensores, tanto operación infrarroja como en ámbito nocturno. A diferencia de la aviación comercial, estos aviones vuelan "bastante bajo, aproximadamente unos 2.000 metros", ya que "cuanto más cerca estemos del mar, mejor trabajan nuestros sistemas y mayor capacidad de detección tenemos".

De esta forma, se ha intensificado esta vigilancia marítima preventiva, antes del desembarco. "El valor añadido que ofrecen las aeronaves de la Guardia Civil es que podemos tener un control más específico, más detallado de todas las embarcaciones y concretamente estos dos modelos cuentan con lanzamiento de balsas, lo que le da una capacidad de búsqueda y rescate de alguna embarcación con problemas de navegación", señala el comandante.

OPERATIVO EN ALTA MAR. El Delegado del Gobierno en Catalunya supervisa este jueves las maniobras de la Guardia Civil en una plataforma petrolífera frente a las costas de Tarragona. El ejercicio forma parte de la nueva estrategia de detección temprana de narcolanchas y pateras que operan en las rutas del Mediterráneo y Canarias. FOTO: ZOWY VOETEN / ZOWY VOETEN

Pese a esto, ha reconocido que en Catalunya no se detectan muchos casos de pateras, aunque si se han localizado narcolanchas procedentes del estrecho de Gibraltar o el norte de África. "Tenemos la capacidad de ascender a una altitud mínima y que se haga un reportaje fotográfico detallado de la embarcación", explica Jiménez.

En este sentido, cuando localizan a una narcolancha con la cámara o el radar hacen un seguimiento para identificar el número de personas que van a bordo y si lleva droga o va a cargar. A partir de esta detección se avisa a agentes del servicio marítimo y otros cuerpos policiales para que puedan interceptar estas embarcaciones.

Presión policial

Por su parte, el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha señalado que el avión cuenta "con una tecnología de alta capacidad para detectar embarcaciones que puedan suponer un peligro" como las narcolanchas o las que llevan armamento o se dedican al tráfico ilegal de personas. "Este servicio da la garantía dentro de todo el Mediterráneo para impedir que estas mafias puedan seguir operando", ha indicado Prieto quien ha recordado que los aviones de la Guardia Civil dan servicio a toda España y también pueden trasladar personas y material.

El delegado del Gobierno en Catalunya ha remarcado que la presión policial y las tareas preventivas desde el avión hace que cada vez desembarquen menos embarcaciones con droga o armamento de guerra en el litoral catalán. Además, ha remarcado que las aeronaves de la Guardia Civil permiten "geolocalizar" estos barcos para "dar instrucciones a Salvamento Marítimo en el caso de un rescate o evidentemente a los servicios marítimos de la Guardia Civil en el caso de tener que hacer un abordaje".

Imagen de las embarcaciones detectadas desde el Airbus de la Guardia Civil / Guardia Civil

Prieto ha señalado que la Guardia Civil también controla la ruta Argel-Mallorca que es "uno de los puntos calientes del tema de la inmigración regular" y ha añadido que se actúa contra las "mafias que trafican con estas personas en situación de vulnerabilidad extrema que además hacen un gran desembolso y que muchas, por desgracia, perecen en el mar". "El Mediterráneo es un cementerio de muchas personas que han intentado llegar a nuestras costas y que han perecido porque las mafias no tienen ningún tipo de escrúpulo", ha destacado Prieto.

Misiones internacionales

El Servicio Aéreo de la Guardia Civil se creó en 2008 y con los tres aviones de que disponen hacen unas 1.800 horas de vuelo anuales. Su radio de acción es principalmente la costa mediterránea, Baleares, la Costa del Sol y el archipiélago canario, ya que son "zonas de especial relevancia estratégica por su actividad marítima y su proximidad a rutas sensibles" relacionadas con el narcotráfico y la inmigración irregular, según el Instituto Armado.

Además, han participado en operaciones internacionales, como los tres meses desplegados en Italia el año pasado incorporados a la agencia Frontex para el control de los flujos migratorios hacia ese país. Este año los aviones participarán durante cuatro meses en un despliegue similar en Grecia.

Imagen del avión de la Guardia Civil / Zowy Voeten

También se dedican al traslado de personal y material. En 2024 participaron en el traslado de muestras de perfiles genéticos para la identificación en el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil de víctimas de la DANA y este enero de 2026, en el mismo sentido con ocasión del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).