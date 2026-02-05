En el patio del instituto Antoni Maura
Una grúa se hunde en un antiguo aljibe en Palma
El vehículo pesado estaba trabajando en la retirada de unos árboles afectados por los últimos temporales
Una grúa pesada se hundió ayer en un antiguo aljibe de unos dos metros de profundidad en el patio del instituto de bachillerato Antoni Maura, en el Polígono de Levante de Palma. Dotaciones de los Bombers han acudido al lugar para controlar que no hubiera vertidos de combustible y vaciar el agua acumulada en el depósito y facilitar la extracción del vehículo.
Según confirman fuentes de los Bombers de Palma, el incidente ocurrió ayer por la mañana, cuando una grúa de gran tonelaje que estaba trabajando en la retirada de unos pinos afectados por los temporales de los últimos días se hundió en un antiguo aljibe, cuya existencia al parecer se desconocía, en el patio del instituto. No se produjeron daños personales, pero el vehículo pesado quedó incrustado en el suelo, con las ruedas al aire, y no podía salir por sus propios medios.
Un trabajo complejo
Al lugar acudieron dotaciones de los Bombers de Palma, que han acordonado la zona para evitar accidentes y han revisado el vehículo para evitar vertidos de combustible. Los bomberos seguían hoy trabajando para bombear el agua acumulada en el antiguo depósito y facilitar la extracción del vehículo, que correrá a cargo de una empresa privada. Los técnicos desconocían hoy cuánto tiempo pueden tardar en sacar la grúa del agujero. "No va a ser fácil", comentaron.
Suscríbete para seguir leyendo
- La AP-7 reabre a partir de este miércoles solo para que circulen buses interurbanos y de Renfe
- Catalunya, con 44.000 casos nuevos de cáncer y 18.000 muertes en 2025, incorpora el test molecular de sangre para tratar el de pulmón
- Borrasca Leonardo, en directo: última hora de temporal de fuertes lluvias y la alerta roja en Andalucía
- Laura Mezquita, oncóloga: 'El radón, segunda causa del cáncer de pulmón, puede encontrarse en cualquier vivienda, hay que medirlo
- El aumento de casos de sarampión obliga a reforzar medidas: Catalunya insta a los nacidos entre 1978 y 1980 a vacunarse y hará PCR 'a la mínima sospecha
- Los 'misiles teledirigidos' de quimio que atacan el interior del tumor revolucionan la lucha contra el cáncer
- Dos paleontólogos de prestigio de EEUU ya trabajan en Catalunya: 'Con Trump, estudiar la evolución humana se ha vuelto tabú
- Armando del Rey, el superviviente de la tribu del salto base que perdió a sus cuatro amigos: 'Siempre tengo ganas de saltar, es lo que soy