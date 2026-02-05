El Govern prorroga la gratuidad de Rodalies sin poner fecha a su fin

El Govern prorrogará la gratuidad del servicio de Rodalies más allá del 24 de febrero, y no pone fecha de momento para su fin. La imposibilidad de reanudar el servicio con garantías y fiabilidad para los usuarios ha motivado la medida, instaurada hace justo diez días.

Inicialmente, la compensación estaba pensada para aplicarse durante un mes. Sin embargo, la gratuidad se extenderá "los días que haga falta", ha explicado este jueves la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en comparecencia en comisión parlamentaria. Hasta este miércoles, 320.000 personas habían adquirido los abonos gratuitos de diez viajes que distribuyen las máquinas de las estaciones.

Paneque ha comparecido para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis ferroviaria, junto a la consellera de Interior, Núria Parlon, y anunciar el mantenimiento de las medidas que intentan compensar de algún modo los efectos de la grave crisis de movilidad sobre los ciudadanos. Paneque también ha explicado que se mantendrá el refuerzo de los autobuses interurbanos y la suspensión de Zonas de Bajas Emisiones, "hasta que podamos garantizar a los usuarios la estabilidad en el sistema".

Al pie del cañón

Paneque ha defendido que ha estado "al pie del cañón", liderando una crisis provocada por una desinversión acumulada en años y que tiene como actores principales a Adif y Renfe. “Me he podido equivocar en distintas cuestiones", ha afirmado la consellera, para añadir que, sin embargo, todo lo sucedido, una "terrible concatenación de hechos", ha servido para descubrir el verdadero estado deplorable de la infraestructura y un servicio del todo ineficiente.

Paneque ha subrayado que en todos estos años no se había entrado como sí ha sucedido ahora en las entrañas de la infraestructura para descubrir el grado de degradación con el objetivo de solventarla. También que el Govern ha exigido que se asuman responsabilidades directas, que han desembocado en dimisiones tanto en Adif como en Renfe, y que ha motivado que el Gobierno del Estado afronte en primera persona también sus responsabilidades.

Protocolos claros

La crisis ha evidenciado el impacto del cambio climático y a petición de CCOO y UGT el Govern contempla trabajar en la creación de "protocolos claros" sobre cómo actuar cuando fenómenos meteorlógicos extremos pueden comprometer la infraestructura. "Quien certifica que las vías son operativas es Adif", ha explicado la consellera, que ha cuestionado que este trabajo se haya hecho de forma adecuada. Con la demanda de los maquinistas de Renfe que estos días han reclamado revisiones complementarias, "a la luz de los hechos se ha evidenciado que no solo era necesario sino oportuno”, ha afirmado Paneque, contraria a "esconderlo" despuès de comprobar que el mantenimiento y el procedimiento correctivo no ha sido el adecuado. Todo ello ha conducido a un aumento de inversión en mantenimiento y también en un mayor contingente de personal dedicado a ello.

En estos momentos, son 648 los puntos que presentan posibles riesgos, 31 de los cuales reclaman una actuación inmediata al ser más graves. "Hemos solicitado el cronograma de las actuaciones", ha explicado la consellera, que ha explicado que a medida que se vayan resolviendo los puntos se irán eliminando las restricciones de velocidad que están provocando grandes retrasos en la circulación de los trenes.

Aplicación de soluciones

Paneque ha defendido de esta forma su liderazgo al frente de la crisis que no dependía solo de la conselleria de Territori, priorizando ante todo la seguridad, y que ha conducido al anuncio de inversiones para fortalecer la débil una estructura de Rodalies, al desarrollo de un trabajo quirúrgico y muy intenso sobre toda la red para resolver sus vulnerabilidades y que se asuman las responsabilidades para asegurar que finalmente se aplican soluciones efectivas en Catalunya.