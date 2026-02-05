Finlandia y Eslovenia preparan leyes para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores

El Gobierno de Eslovenia confirmó este jueves las bases de un proyecto de ley que prohibirá el uso de redes sociales a menores de 15 años, entre ellas plataformas como TikTok y Snapchat, con el objetivo de proteger a niños y adolescentes. El Gobierno finlandés también adelantó este jueves que prepara cambios legislativos para restringir el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales, fijándose en otros países de la Unión Europea (UE) que han anunciado medidas similares, entre ellos España.

Según el viceprimer ministro esloveno, Matej Arcon, citado por la agencia STA, antes de adoptar las medidas legales correspondientes el Ministerio de Transformación Digital y distintos expertos emitirán sus opiniones sobre las bases de la iniciativa. "Este ha sido un tema candente en las últimas semanas y meses en todo el mundo y en Europa, y con esto, como Gobierno, demostramos que nos importa nuestra infancia", señaló Arcon, miembro de la coalición gubernamental de centroizquierda liberal que espera ser reelegida en marzo próximo en el pequeño país alpino.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lanzó la propuesta el pasado martes de prohibir el acceso a menores de 16 años aunque no especificó cómo. El anuncio provocó duras reacciones de los magnates de algunas de ellas, como Elon Musk, dueño de X, y Pavlev Durov, de Telegram.

"Necesitamos proteger mejor a niños y jóvenes de los daños de las redes sociales, porque las plataformas de redes sociales no lo han hecho. La evidencia científica demuestra cada vez más los efectos perjudiciales de las redes sociales en la salud mental, la concentración, el sueño y el aprendizaje de niños y jóvenes", afirmó la ministra finlandesa de Seguridad Social, Sanni Grahn-Laasonen. "Estamos siguiendo de cerca cómo avanzan los preparativos por ejemplo en Dinamarca, Suecia y España. Estos países tienen en común que su legislación debe ser compatible con la legislación de la UE", señaló.

Australia fue el primer país del mundo que prohibió el uso de redes sociales para menores de 16 años en diciembre pasado, provocando que muchos países europeos estudien adoptar restricciones similares para proteger a los niños de sus efectos nocivos. Sin embargo, según el Gobierno finlandés, un modelo similar al australiano no puede implementarse a nivel nacional en Finlandia, ya que la regulación sobre las grandes plataformas es competencia de la UE.

Proteger el bienestar de los menores

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó en septiembre pasado a la Unión Europea a examinar la introducción de un límite de edad para el acceso a redes sociales y anunció la creación de un panel de expertos para elaborar recomendaciones sobre la protección de menores en el entorno digital.

En noviembre pasado, el Parlamento Europeo invitó a los Estados miembros a considerar una edad mínima de 16 años para el uso autónomo de estas plataformas, en una recomendación no vinculante.