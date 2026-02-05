Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca LeonardoRodaliesPuigdemontLaLigaAdifAyusoRadares móvilesCarles PuigdemontJosefina CastellvíAudiencia televisiónEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

Propuesta de España

Finlandia y Eslovenia preparan leyes para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores

¿Es viable prohibir las redes sociales a menores de 16 años? España se enfrenta al reto técnico de verificar la edad sin comprometer la privacidad

Hablan los adolescentes sobre el veto de las redes para menores de 16 años: "¿Que nos van a quitar Instagram y TikTok? ¡No podrán!"

Eslovenia anuncia una ley que prohibirá las redes sociales para menores de 15 años

Eslovenia anuncia una ley que prohibirá las redes sociales para menores de 15 años

Agencias

Helsinki
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Gobierno de Eslovenia confirmó este jueves las bases de un proyecto de ley que prohibirá el uso de redes sociales a menores de 15 años, entre ellas plataformas como TikTok y Snapchat, con el objetivo de proteger a niños y adolescentes. El Gobierno finlandés también adelantó este jueves que prepara cambios legislativos para restringir el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales, fijándose en otros países de la Unión Europea (UE) que han anunciado medidas similares, entre ellos España.

Según el viceprimer ministro esloveno, Matej Arcon, citado por la agencia STA, antes de adoptar las medidas legales correspondientes el Ministerio de Transformación Digital y distintos expertos emitirán sus opiniones sobre las bases de la iniciativa. "Este ha sido un tema candente en las últimas semanas y meses en todo el mundo y en Europa, y con esto, como Gobierno, demostramos que nos importa nuestra infancia", señaló Arcon, miembro de la coalición gubernamental de centroizquierda liberal que espera ser reelegida en marzo próximo en el pequeño país alpino.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lanzó la propuesta el pasado martes de prohibir el acceso a menores de 16 años aunque no especificó cómo. El anuncio provocó duras reacciones de los magnates de algunas de ellas, como Elon Musk, dueño de X, y Pavlev Durov, de Telegram.

"Necesitamos proteger mejor a niños y jóvenes de los daños de las redes sociales, porque las plataformas de redes sociales no lo han hecho. La evidencia científica demuestra cada vez más los efectos perjudiciales de las redes sociales en la salud mental, la concentración, el sueño y el aprendizaje de niños y jóvenes", afirmó la ministra finlandesa de Seguridad Social, Sanni Grahn-Laasonen. "Estamos siguiendo de cerca cómo avanzan los preparativos por ejemplo en Dinamarca, Suecia y España. Estos países tienen en común que su legislación debe ser compatible con la legislación de la UE", señaló.

Australia fue el primer país del mundo que prohibió el uso de redes sociales para menores de 16 años en diciembre pasado, provocando que muchos países europeos estudien adoptar restricciones similares para proteger a los niños de sus efectos nocivos. Sin embargo, según el Gobierno finlandés, un modelo similar al australiano no puede implementarse a nivel nacional en Finlandia, ya que la regulación sobre las grandes plataformas es competencia de la UE.

Proteger el bienestar de los menores

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó en septiembre pasado a la Unión Europea a examinar la introducción de un límite de edad para el acceso a redes sociales y anunció la creación de un panel de expertos para elaborar recomendaciones sobre la protección de menores en el entorno digital.

Noticias relacionadas y más

En noviembre pasado, el Parlamento Europeo invitó a los Estados miembros a considerar una edad mínima de 16 años para el uso autónomo de estas plataformas, en una recomendación no vinculante.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La AP-7 reabre a partir de este miércoles solo para que circulen buses interurbanos y de Renfe
  2. Catalunya, con 44.000 casos nuevos de cáncer y 18.000 muertes en 2025, incorpora el test molecular de sangre para tratar el de pulmón
  3. Dos paleontólogos de prestigio de EEUU ya trabajan en Catalunya: 'Con Trump, estudiar la evolución humana se ha vuelto tabú
  4. Borrasca Leonardo, en directo: última hora de temporal de fuertes lluvias y la alerta roja en Andalucía
  5. Muere Josefina Castellví, la bióloga que se enamoró de la Antártida
  6. Laura Mezquita, oncóloga: 'El radón, segunda causa del cáncer de pulmón, puede encontrarse en cualquier vivienda, hay que medirlo
  7. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  8. El aumento de casos de sarampión obliga a reforzar medidas: Catalunya insta a los nacidos entre 1978 y 1980 a vacunarse y hará PCR 'a la mínima sospecha

Guardia Civil y de servicios de emergencia participan en el desalojo de vecinos de Grazalema

Tres niños heridos en Cartagena al caer una chapa metálica del tejado de un colegio

Tres niños heridos en Cartagena al caer una chapa metálica del tejado de un colegio

Casi 500.000 niños catalanes viven en riesgo de exclusión social: la tasa de pobreza infantil escala ya al 36%

Casi 500.000 niños catalanes viven en riesgo de exclusión social: la tasa de pobreza infantil escala ya al 36%

Simon Sinek, experto en liderazgo, sobre los buenos líderes: "Esto es lo que significa liderar con propósito"

Simon Sinek, experto en liderazgo, sobre los buenos líderes: "Esto es lo que significa liderar con propósito"

Adif reabre parcialmente el túnel de Rubí y reanuda la circulación de mercancías

Adif reabre parcialmente el túnel de Rubí y reanuda la circulación de mercancías

Finlandia y Eslovenia preparan leyes para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores

Finlandia y Eslovenia preparan leyes para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores

Por qué dormimos mal la primera noche fuera de casa: la "guardia nocturna" del cerebro

Por qué dormimos mal la primera noche fuera de casa: la "guardia nocturna" del cerebro

El servicio de la R4 entre Manresa y Terrassa se reanuda con un tren lanzadera y pocos usuarios

El servicio de la R4 entre Manresa y Terrassa se reanuda con un tren lanzadera y pocos usuarios