Desalojan Grazalema al completo de forma urgente y zonas de Ubrique y El Puerto de Santa María por la borrasca Leonardo
Las medidas adoptadas, coordinadas con la Junta de Andalucía, afectan a más de 2.000 personas
Javier Alonso
La Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la agencia de emergencias de la Junta de Andalucía han iniciado en la tarde del jueves la evacuación completa del municipio de Grazalema, que viene de batir su récord histórico de precipitaciones, así como del Poblado de Doña Blanca (en El Puerto de Santa María) y de varias zonas de Ubrique. En total, son más de 2.000 las personas afectadas por la borrasca Leonardo.
En el caso de Grazalema se trata de una evacuación completa de forma progresiva y escalonada debido a las fuertes y continuadas precipitaciones que han acolmatado el acuífero hasta el punto de que supone un riesgo para la estabilidad del entorno urbano. "Se podría precipitar la destrucción de calles o casas", apuntó el presidente andaluz, Juanma Moreno. A las 15.30 horas ha comenzado el desalojo en el que están participando la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias.
El desalojo del municipio en su conjunto, con unos 1.600 vecinos, es una medida sin precedentes que se empezará a aplicar de forma inmediata de forma escalonada de forma que nadie duerma en Grazalema esta noche y todos estén realojados en un pabellón de Ronda. "No es una recomendación es una orden", subrayó el presidente andaluz.
La medida se ha adoptado después de que durante las últimas horas se haya alcanzado una cifra récord de precipitaciones y después de que se haya generado incertidumbre en torno a la respuesta del suelo ante el volumen de agua caída que está siendo analizado por geólogos. "Es una medida preventiva, por lo que pedimos que no haya alarma entre la población. Se va a hacer de forma ordenada y progresiva".
En cuanto a Ubrique, este municipio ya fue escenario en la jornada del miércoles de un derrumbe que provocó la destrucción de una vivienda y dejó una persona herida. En este caso se están realizando desalojos progresivos por parte de la UME y la Guardia Civil en determinadas zonas.
Por último, en el caso del Poblado de Doña Blanca, se trata de una pedanía de El Puerto de Santa María, con unos 500 habitantes que se encuentran en elevado riesgo ante el desborde del Guadalete que se encuentra ya en nivel máximo de alerta y que sigue recibiendo agua de las precipitaciones y de la Sierra de Grazalema. Esta evacuación comienza por la tarde.
4.000 desalojados hasta ahora
Estas evacuaciones se suman a los más de 4.000 desalojos que se han registrado ya entre el martes y el miércoles repartidos por seis provincias. Todas ellas se encuentran en riesgo de inundaciones por desbordamientos de arroyos, embalses o ríos.
Las zonas más afectadas son la Serranía de Ronda y Casares por la afección del río Guadíaro; la zona de Los Puentes de Jaén; la cuenca del Genil en Granada; las zonas de Huelva en la desembocadura del Guadiana y distintos municipios de Sevilla como Lora del Río, Écija o El Palmar de Troya.
La Junta exige que se cumplan las evacuaciones
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento a la población para que atienda las instrucciones y recomendaciones de los servicios de emergencias ante cualquier orden de desalojo así como para recomendaciones de medidas de seguridad en relación con arroyos y ríos.
"Hemos visto imágenes que nos han sorprendido. Los cuerpos y fuerzas del Estado han tenido que rescatar a personas que estaban pasando por dónde no se podía. No se debe nadie acercar a ningún río ni arroyo. Corren peligro sus vidas", explicó el presidente de la Junta de Andalucía durante una visita a algunas de las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo en Cádiz, quien advirtió a la población de que debe atender las indicaciones cuando se produzca un desalojo. "Cuando se dé una orden de evacuación hagan caso porque su vida corre peligro", incidió. De hecho, el pasado lunes Juanma Moreno ya incidió en que se trata de "instrucciones y no recomendaciones" por lo que los incumplimientos podrían llevar aparejadas sanciones.
