La educación financiera llega a los institutos: más de 250 centros se apuntan al programa ‘Finanzas en el aula’

En España, el 17% de estudiantes de 15 años suspenden en competencia financiera, el 58% saben interpretar facturas o nóminas y solo el 25% son capaces de analizar productos financieros complejos. Esta realidad, reflejada en el último informe PISA, ha hecho saltar las alarmas entre los expertos, que piden medidas para evitar futuras generaciones de analfabetos financieros. Algunas de esas iniciativas están aterrizando ya en las aulas.

Más de 250 centros educativos de todas las autonomías se han suscrito a ‘Finanzas en el aula’, un programa escolar puesto en marca por imagin, el neobanco impulsado por CaixaBank. El proyecto llegará a más de 6.000 estudiantes de secundaria de entre 12 y 17 años, que recibirán formación a través de una plataforma digital desarrollada para que los docentes de cada centro puedan ofrecer el curso, consistente en conceptos básicos de educación financiera. Fuentes de la entidad explican que la iniciativa está abierta a la comunidad educativa, con lo que el número de centros y estudiantes aumentará en las próximas semanas. El objetivo, añaden, es que los jóvenes "entiendan y desarrollen hábitos financieros saludables”.

Prevenir estafas

Lejos de ser un tema complejo y sesudo solo apto para mentes brillantes, la educación financiera es necesaria para todos: ayuda a tomar mejores decisiones, vivir acorde con las posibilidades, diferenciar entre necesidad y deseo, y detectar la presunta publicidad engañosa de cualquier gurú que promete millones de euros a golpe de clic. Según la OCU, uno de cada tres jóvenes de entre 18 y 30 años ha realizado alguna inversión durante los últimos 12 meses y un 15% ha sufrido alguna estafa.

La OCDE consagra la competencia financiera como una destreza esencial para la vida

La OCDE -organismo internacional económico que organiza PISA- consagra la competencia financiera como una destreza esencial para la vida. La institución subraya la importancia de que los jóvenes tengan un conocimiento más profundo y una mejor comprensión de los conceptos y los riesgos financieros. Los resultados de PISA apuntan que los saberes económicos de los estudiantes de 15 años en España son inferiores a los de los países de nuestro entorno: 12 puntos por debajo de la media de la OCDE.

La actual ley de educación, Lomloe, incluye en los currículos la competencia financiera tanto en primaria como en secundaria. Sin embargo, es una materia transversal y, en ESO y bachillerato, optativa; no hay una asignatura específica obligatoria. La presencia de esta formación en el aula depende de las prioridades de cada centro educativo.

En la escuela, los términos financieros más presentes son sueldo y presupuesto. Según PISA, el 75% y el 70% de los estudiantes de 15 años declaran haber aprendido ambos conceptos, respectivamente, en clase. Otras expresiones presentes en el aula son empresario y préstamo bancario, todo lo contrario de lo que ocurre con otros aspectos económicos, como interés compuesto, tipo de cambio o depreciación.

Ahorro y ciberseguridad

‘Finanzas en el aula’ abarca desde cuestiones como la planificación presupuestaria, el ahorro o la ciberseguridad, hasta temas vinculados a la sostenibilidad como el consumo responsable, el impacto ambiental del consumo y la economía circular. “El programa se ofrece como una experiencia inmersiva y gamificada que promueve que los alumnos adquieran conceptos clave de educación financiera de manera lúdica”, destacan fuentes de la entidad, que añade a la formación un segundo paso: un concurso en el que podrán apuntarse todos los centros inscritos antes del 25 de febrero para que los alumnos y alumnas realicen un vídeo con las conclusiones de todo lo aprendido.