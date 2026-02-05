El servicio de la R4 entre Manresa y Terrassa se reanuda con un tren lanzadera y pocos usuarios

El servicio de la R4 se ha reanudado entre Manresa y Terrassa a primera hora de esta tarde con retrasos y una limitación de velocidad de 30 km/h. El tren que debía salir de la estación de la capital del Bages a las 15.10 h finalmente lo ha hecho con más de 40 minutos de demora. Esto ha hecho desistir a algunos de los pocos usuarios que querían cogerlo. Es el caso de Ignasi Casas, vecino de Terrassa, que, al oír el retraso acumulado, ha decidido bajarse e ir a buscar el autobús.

Por su parte, Magda es una usuaria que ha llegado a la estación de Manresa con uno de los primeros trenes: “He probado suerte y al final he llegado, no sé ni cómo”. Aunque Renfe ha reanudado el servicio de la R4 con un tren cada hora, se mantiene el servicio alternativo por carretera con autobús.

La reanudación gradual de los trenes de la R4 en la estación de Manresa ha cogido por sorpresa a los pasajeros que en ese momento se encontraban allí. Entre ellos estaba Ignasi Casas, vecino de Terrassa, que ha visto con muy buenos ojos poder volver a subir a un tren después de los “días de caos” que, según ha dicho, se han vivido en Rodalies. “No me pondré en el primer vagón por si acaso”, ha asegurado, y a continuación se ha sentado en un asiento del segundo vagón. Al escuchar por megafonía que el tren ya acumulaba retraso en la salida, finalmente ha acabado cogiendo el bus.

En cambio, otros pasajeros como Magda, vecina de Puigcerdà, han cogido el tren con mucha tranquilidad desde la estación de La Sagrera. "Intento no cogerlo nunca, pero hoy me tocaba”, ha dicho. “He ido tranquila y no me he preocupado", ha asegurado.

La apuesta por el autobús

Los primeros trenes lanzadera que han salido de Manresa han tenido poca demanda. La mayoría de usuarios han apostado por el servicio alternativo en autobús, entre otras cosas porque los trenes circulaban a primera hora de la tarde con una limitación de velocidad de 30 km/h.

El tren lanzadera sale cada hora de Manresa hasta Terrassa-Estació del Nord y se detiene en todas las paradas. En el tramo Terrassa-Estació del Nord – Martorell, el servicio ferroviario funcionará con una frecuencia de cuatro trenes por hora y sentido.

En cuanto al sur de la línea, entre Martorell Central y Sant Sadurní d’Anoia se habilitará un servicio alternativo por carretera, con paradas intermedias cada 30 minutos, mientras que entre Sant Sadurní d’Anoia y Sant Vicenç de Calders operará un tren lanzadera cada hora.