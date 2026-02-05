La consellera Esther Niubó recibe el alta hospitalaria tras someterse a una operación

La consellera de Educació i Formació Professional (FP), Esther Niubó, ha recibido este jueves el alta hospitalaria tras someterse con éxito a una intervención. La recuperación todavía se alargará "algunas semanas", ha anunciado la consellera a través de la red social X, por lo que la dirección de la conselleria seguirá delegada en los tres secretarios del Departamento: la secretaria general, Teresa Sambola; el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez; y el secretario de Formación Profesional, Francesc Roca.

En su mensaje, Niubó ha querido agradecer "a todos y cada uno" de los profesionales que la han tratado en el Hospital de Bellvitge. Especialmente, ha añadido, a los cirujanos responsables de la operación, Amaya Ojanguren, jefa de Servicio de Cirugía Torácica; Ivan Macia, facultativo de Cirugía Torácica; y Albert Gil, jefe Clínico del servicio de Anestesia. "También al servicio de Neurología, responsables de mi diagnóstico, y al doctor Carlos Casasnovas", ha apuntado. "Todos ellos, junto al maravilloso equipo de enfermería, son los responsables de que ya pueda marcharse a casa a continuar con una recuperación". "Nuestros servicios públicos son nuestro bien más preciado, y conviene ponerlos en valor cuando son de referencia", ha añadido.

Conflicto con los docentes

El pasado domingo, Niubó explicó a través de sus redes sociales que en los últimos días le habían realizado "diversas pruebas médicas" que determinaron la necesidad de someterse a esa operación. "Por este motivo, durante unas semanas me veré obligada a reducir de manera significativa mi actividad diaria. Necesito este tiempo para recuperarme plenamente y retomar la actividad lo antes posible y en las mejores condiciones", ha apuntado la consellera, quien asegura que está animada y tiene "la máxima confianza en el magnífico equipo de médicos que la está tratando".

Se da la circunstancia que es la segunda baja médica que sufre el Executiu este 2026, después de la hospitalización del president Salvador Illa por una osteomielitis púbica durante la cual se ha desencadenado la crisis ferroviaria más importante registrada en Catalunya. Por su parte, estos días Educació también está gestionando un conflicto con los docentes, convocados a hacer huelga el próximo 11 de febrero.