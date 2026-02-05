Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Leonardo
Borrasca Leonardo, en directo: última hora de temporal de fuertes lluvias y la alerta roja en Andalucía

Carreteras anegadas en el Campo de Gibraltar y realojo de vecinos en Algeciras

Carreteras anegadas en el Campo de Gibraltar y realojo de vecinos en Algeciras

EFE

Valentina Raffio / Claudio Guarino / Victoria Flores / Rocío Soler Coll

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La borrasca Leonardo llega este miércoles a la Península con 10 comunidades avisadas por fuerte viento, nieve, lluvia, tormenta, deshielo y mal estado de la mar. La comunidad donde más preocupan los efectos de este frente es Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por lluvias en todas las provincias andaluzas durante esta jornada. Hay 3.500 desalojados ya por riesgo de inundaciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del temporal Leonardo y sus incidencias sobre el territorio.

