Borrasca Leonardo, en directo: última hora de temporal de fuertes lluvias y la alerta roja en Andalucía
Valentina Raffio / Claudio Guarino / Victoria Flores / Rocío Soler Coll
La borrasca Leonardo llega este miércoles a la Península con 10 comunidades avisadas por fuerte viento, nieve, lluvia, tormenta, deshielo y mal estado de la mar. La comunidad donde más preocupan los efectos de este frente es Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por lluvias en todas las provincias andaluzas durante esta jornada. Hay 3.500 desalojados ya por riesgo de inundaciones.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del temporal Leonardo y sus incidencias sobre el territorio.
Andalucía retoma este jueves clases en aulas salvo en Almería, Jaén y Granada capitales y varias comarcas
La Junta de Andalucía va a suspender este jueves, 5 de febrero, la actividad lectiva presencial en los centros educativos de la provincia de Almería como consecuencia de la incidencia de la borrasca 'Leonardo', mientras que irá retomando las clases en el resto de las provincias de la comunidad, donde este miércoles han estado suspendidas por la misma causa, aunque con excepciones --incluidas las ciudades de Jaén y Granada entre las capitales--, de modo que en las comarcas más afectadas por riesgo de inundaciones, lluvia o viento aún no se podrá volver a la normalidad en este aspecto.
Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en una comparecencia en rueda de prensa tras participar en Sevilla en la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía que para evaluar la evolución del temporal en la comunidad autónoma ha presidido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien, desde su cuenta en la red social 'X', ha animado a la población andaluza a seguir "dando ejemplo de prudencia y cautela ante cualquier adversidad".
La borrasca ha dejado tres muertos en Marruecos y uno en Portugal
La borrasca Leonardo causó este miércoles la muerte de tres personas en Marruecos y una en Portugal además de miles de evacuados. Dos mujeres y una niña fallecieron este miércoles en la localidad de Beni Arous, en la provincia de Larache, tras el derrumbe de una vivienda provocado por un deslizamiento de tierra debido a las fuertes lluvias. En Portugal el fallecido es un hombre de 60 años cuyo vehículo quedó sumergido por el agua en Pias, en la zona de Serpa (Portugal), próxima a la frontera con Huelva (España) y en la cuenca del río Guadiana.
Galicia activa la alerta ante la previsión de lluvias fortísimas y temporal marítimo
Galicia ha activado la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero en A Coruña y Pontevedra. Están suspendidas las clases en varios municipios de Pontevedra.
El presidente de Portugal valora aplazar su visita a España por la tormenta que ha causado un muerto en su país
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, valora aplazar nuevamente su visita a España, prevista para este viernes y donde está previsto que se reúna con el rey Felipe VI, debido a la borrasca Leonardo que está provocando intensas incidencias en la Península y Baleares, además de causar un muerto en Portugal. Según han informado a Europa Press fuentes de Zarzuela, ambos jefes de Estado mantendrán este jueves una conversación telefónica para decidir si se pospone el viaje a España, en función de la evolución del temporal.
El río Guadalquivir alcanza el umbral rojo a su paso por Córdoba
El río Guadalquivir ha alcanzado el umbral rojo a su paso por Córdoba donde la lámina de agua se sitúa ya en 2,52 metros sobre el nivel de aguas bajas. Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el río alcanzó el nivel naranja a las 5.00 horas de este miércoles y ha ido subiendo a lo largo del día hasta alcanzar el umbral rojo cifrado en 2,5 metros, que es cuando se activa el peligro por desbordamiento, alrededor de las 19.30.
Cinco estaciones del Tajo superan el nivel de aviso rojo
La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha informado este miércoles de que sobre las 19:30 horas cinco estaciones de aforo superan el umbral de aviso hidrológico rojo, la de Henares en Azud Humanes (Guadalajara), la de Jarama en Mejorada-S. Fernando y Puente Titulcia en Madrid, y la de Tiétar en Valverde La Vera-Losar y Alagón en Coria en Cáceres. Las presas de la cuenca del Tajo están desembalsando con el fin de garantizar los resguardos ante los avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que pronostican lluvias por toda la cuenca.
Andalucía recupera las clases presenciales en las zonas sin riesgo y suspende en Almería
Andalucía recuperará este jueves las clases presenciales en las zonas de la comunidad en las que disminuya el riesgo por los efectos de la borrasca Leonardo y trasladará la suspensión de la actividad lectiva presencial prácticamente a toda la provincia de Almería, que hasta ahora tenía clase, además de la capital de Jaén.
Hay 118 carreteras cortadas por inundaciones y la nieve afecta a otras 42
La evolución de la borrasca Leonardo esta tarde ha elevado a 118 el número de carreteras cortadas por inundaciones y desprendimientos, dos de ellas de la red principal y la mayoría localizadas en Andalucía, mientras que aquellas que están afectadas por la nieve han bajado a 42. La provincia de Cádiz sigue siendo la más afectada por las lluvias con hasta 44 vías intransitables, seguida de Jaén y Sevilla, con 17 y 15, respectivamente. Las otras carreteras cortadas por inundaciones se localizan en Córdoba, Granada, Málaga, Cáceres, Huelva, Almería, León, Pontevedra Valladolid y Gran Canaria, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Lisboa cierra parques y ordena teletrabajar
El alcalde de Lisboa, el conservador Carlos Moedas, anunció este miércoles el cierre de todos los parques municipales por el riesgo de caída de árboles debido al temporal Leonardo y recomendó teletrabajar. Moedas advirtió que hasta el domingo van a ser días "muy desafiantes" de lluvia y viento, especialmente entre la próxima medianoche y las 06.00 horas del jueves (misma hora GMT). El edil aconsejó a los ciudadanos evitar los desplazamientos innecesarios y no acercarse a zonas próximas al río Tajo, así como estacionar vehículos en esas áreas. Explicó que el agua de lluvia está saturando el suelo y hay peligro de caída de árboles en los parques.
El partido Betis-Atlético de Madrid no se suspende pese al riesgo por la lluvia
El Real Betis Balompié recibirá este jueves al Atlético de Madrid, en partido para los cuartos de final de la Copa del Rey, a partir de las 21:00 horas en La Cartuja, pese a la previsión de lluvia. El club sevillano ya estuvo haciendo simulacros de evacuación del estadio por lluvias este domingo.
