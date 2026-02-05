Borrasca Leonardo, en directo: última hora de temporal de fuertes lluvias y la alerta roja en Andalucía

Andalucía retoma este jueves clases en aulas salvo en Almería, Jaén y Granada capitales y varias comarcas

La Junta de Andalucía va a suspender este jueves, 5 de febrero, la actividad lectiva presencial en los centros educativos de la provincia de Almería como consecuencia de la incidencia de la borrasca 'Leonardo', mientras que irá retomando las clases en el resto de las provincias de la comunidad, donde este miércoles han estado suspendidas por la misma causa, aunque con excepciones --incluidas las ciudades de Jaén y Granada entre las capitales--, de modo que en las comarcas más afectadas por riesgo de inundaciones, lluvia o viento aún no se podrá volver a la normalidad en este aspecto.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en una comparecencia en rueda de prensa tras participar en Sevilla en la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía que para evaluar la evolución del temporal en la comunidad autónoma ha presidido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien, desde su cuenta en la red social 'X', ha animado a la población andaluza a seguir "dando ejemplo de prudencia y cautela ante cualquier adversidad".