La borrasca Leonardo deja 7.000 desalojados en Andalucía y mantiene la búsqueda de una mujer en Málaga

Los efectos de la borrasca Leonardo se siguieron notando este jueves en Andalucía, con 7.000 desalojados o incomunicados por el temporal, y con problemas en las carreteras y en los ríos. Asimismo, se mantenía el dispositivo de búsqueda de la mujer que pudo caer al río Turvilla en Sayalonga (Málaga). Pero la situación más complicada se vivió en la localidad gaditana de Grazalema, donde continuaron las fuertes precipitaciones que obligaron a tomar la decisión de desalojar a todos los vecinosdel pueblo, 1.500, por precaución debido a la cantidad de agua acumulada en el subsuelo, ya que el municipio recibió más de 700 litros por metro cuadrado en apenas 48 horas.

Los vecinos fueron trasladados a la localidad malagueña de Ronda, donde se preparó un operativo para recibirlos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, confirmó que el "cien por cien" de los habitantes habían sido ya desalojados, en una evacuación sin precedentes para este municipio de la Sierra de Cádiz. Y tildó la situación de "difícil y compleja".

Efectivos de la UME trabajan en labores de achique de agua en el municipio gaditano de Grazalema que se ha visto muy afectado por el paso de la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026, en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). La Unidad Militar de Emergencia (UME) interviene en Grazalema, en tareas de achique de agua en casas y calles de este municipio, que se está viendo afectada por el paso de la borrasca Leonardo, que ya ha dejado por el momento 278 litros de precipitaciones acumuladas. 04 FEBRERO 2026 Joaquín Corchero / Europa Press 04/02/2026. Joaquín Corchero / Joaquín Corchero / Europa Press

Por su parte, el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, indicó que "hay una serie de cuevas subterráneas, un acuífero que va horadando poco a poco el terreno y podrían darse circunstancias que se desconocen hasta que se realicen una serie de pruebas que se van a acometer en los próximos días de cara a garantizar la seguridad". "Lo inmediato" es que las pruebas se realicen "sin que haya peligro alguno para nuestros vecinos" y "lo sensato y lo oportuno es esa decisión que hemos tomado, que yo creo que es la adecuada independientemente del resultado final, que Dios quiera no sea nada" dijo.

También hubo desalojos en determinadas zonas de Ubrique, escenario el miércoles de un derrumbe que provocó la destrucción de una vivienda y dejó una persona herida. En el caso del Poblado de Doña Blanca, una pedanía de El Puerto de Santa María, se desalojaron unos 500 habitantes, ya que se encontraba en elevado riesgo ante el desborde del Guadalete que alcanzaba nivel máximo de alerta y que sigue recibiendo agua de las precipitaciones y de la Sierra de Grazalema.

Estas evacuaciones forman parte de los 7.000 desalojos que sumó Andalucía entre el martes y este jueves repartidos por todo el territorio, cuya mayor parte se encuentran en riesgo de inundaciones por desbordamientos de arroyos, embalses o ríos. Las zonas más afectadas son la Serranía de Ronda y Casares por la afección del río Guadíaro; la zona de Los Puentes de Jaén; la cuenca del Genil en Granada; las zonas de Huelva en la desembocadura del Guadiana y distintos municipios de Sevilla como Lora del Río, Écija o El Palmar de Troya.

Carretera inundada tras el desbordamiento del río Guadalete a su paso por la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. A 4 de febrero de 2026, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado hasta las 15.00 horas de este miércoles 4 de febrero aviso de nivel rojo --peligro extraordinario-- en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar por lluvias que pueden dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, especialmente en el entorno del municipio de Algeciras. En todo el litoral de Cádiz hay además activos avisos de nivel naranja por fenómenos costeros y fuertes vientos. 04 FEBRERO 2026 Rocío Ruz / Europa Press 04/02/2026. Rocío Ruz; / Rocío Ruz / Europa Press

Y en Jerez, 14.500 personas de la zona rural corrían el riesgo de quedar incomunicadas en el entorno del Guadalete. También tuvieron que evacuarse zonas de la ciudad de Córdoba por riesgo de sufrir inundaciones por la crecida del río Guadalquivir, en las urbanizaciones Guadalvalle, la Altea, Ribera Baja, San Isidro, Majaneque, Fontanar de quintos, la Forja 1, la Forja 2, las Cigüeñas y calle de la barca en Alcolea.

En Sevilla, por su parte, cerraron las compuertas del muro de defensa de Triana por segunda vez en la historia por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir y para evitar inundaciones en los barrios de Triana y Los Remedios.

En Extremadura

La borrasca Leonardo también mostró su peor cara de norte a sur de Extremadura. Los vientos con rachas de más de 100 kilómetros por hora (registradas en Zafra, Castuera y Navalvillar de Ibor) y las persistentes lluvias generalizadas por toda la comunidad activaron las alarmas en las confederaciones hidrográficas del Tajo y el Guadiana, que se vieron obligados a abrir las compuertas de hasta 27 presas y provocó el desbordamiento de varios ríos (un total de 46 tramos se encontraron este jueves en nivel rojo ante el riesgo de rebosamiento). Y ambos factores (las lluvias intensas y la apertura de presas) tuvieron consecuencias para la población.

Más de un millar de extremeños fueron desalojados a lo largo del día en distintos puntos de la comunidad y hasta una treintena de carreteras tuvieron que ser cortadas en algún momento por las crecidas, entre ellas la A-5 por un socavón cerca de Trujillo, la N-523 a la altura de Gévora y la que une Rebollar y El Torno por una gran grieta. Al final de la jornada quedaban cerradas al tráfico nueve vías extremeñas.