Catalunya suma 6 radares móviles en la AP-7 a los 4 que hay y vigilará la velocidad en los 344 kilómetros de la vía

El control de velocidad en la AP-7 no se aplicará por tramos, sino en toda la autopista, a lo largo de sus 344 kilómetros desde La Jonquera hasta Ulldecona. Y lo hará incorporando, ya este mismo jueves, seis nuevos radares móviles a los cuatro que ya había funcionando. El objetivo, reducir la siniestralidad y vigilar la velocidad no solo en tramos más sensibles, sino en toda la vía, aprovechando que se tendrán en marcha 10 radares. Asimismo se reforzarán los controles a camiones.

Lo ha explicado la consellera de Interior, Núria Parlon, en una comparecencia en el Parlament para explicar la crisis de movilidad que existe en Catalunya a raíz del caos en Rodalies. Parlon ha detallado que este jueves se han movilizado ya los seis nuevos radares móviles que permitirán asegurar el cumplimiento de las limitaciones de velocidad y "controlar los 344 kilómetros de autopista".

585.000 sanciones

La nueva estrategia se aplica después de haber comprobado la efectividad del despliegue de cuatro carros de control hace justo un año. Solo con esos primeros cuatro carros, durante 2025 se logró controlar 11 millones de vehículos, y se tramitaron 585.000 sanciones, explica a EL PERIÓDICO el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.

Instalados en diferentes puntos, los radares iban cambiando de lugar entre cada uno y dos meses. Según los datos recabados por Trànsit, si los primeros días recibían una sanción por superar el límite de velocidad una media del 5% de los vehículos que pasaban por los radares, al cabo de solo dos semanas las amonestaciones se habían reducido al 2% de los vehículos.

Trànsit no pretende esconder los radares: avisos de control de velocidad alertarán de su presencia allí donde se encuentren. Su función es garantizar que se cumple el límite de velocidad establecida en cada tramo de autopista, en ocasiones de 120 kilómetros por hora y, en otras, menor. "El límite actual entre El Papiol y Parets del Vallès es de 100 kilómetros hora. Si colocamos allí el carro, podemos controlar su cumplimiento", ejemplifica Lamiel.

En coordinación con los Mossos d’Esquadra, cada semana se decidirá dónde se instala los carros móviles, una especie de casitas que contienen en su interior los radares. "Se colocarán en los puntos más sensibles, donde hay más siniestralidad", explica Lamiel.

Vigilancia a camiones

A este dispositivo se sumará además una "vigilancia exhaustiva" de los vehículos de transporte de mercancías que circulan por la autopista, ha añadido Parlon. Desde el fin de los peajes, se ha incrementado el paso de camiones por la autopista, que protagonizan buena parte de los accidentes y provocan retenciones de gran magnitud.

Así se ampliarán los macrocontroles de camiones con mayor intensidad y a cualquier hora. Se revisará que los conductores estén circulando según los tiempos legalmente establecidos, respetando los descansos. Habitualmente se trata de inspecciones a camiones instaladas en lugares como el antiguo peaje de Martorell o el de La Roca, donde hay espacio para que los camiones puedan parar. Con el control del cumplimiento de los periodos de descanso la intención es evitar las numerosas salidas de la vía protagonizadas por los camiones, debido muchas veces a las duras condiciones de trabajo que sufre el colectivo de conductores.