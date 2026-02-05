Adif reabre parcialmente el túnel de Rubí y reanuda la circulación de mercancías

Adif reabre parcialmente este jueves el túnel ferroviario de Rubí, lo que permite reanudar la circulación de mercancías hacia Francia después de 15 días de interrupción, según han confirmado fuentes de la compañía. Así, el gestor ha cumplido con el calendario que comunicó a las empresas y al Puerto de Barcelona esta semana. La afectación impedía que los convoyes procedentes de Barcelona y Tarragona avanzaran hacia el resto del continente, y también que llegaran algunos procedentes de Francia. El bloqueo ha sido tal que decenas de empresas estaban paralizadas y al borde de verse obligadas a parar la producción.

Según ha informado el Ministerio de Transportes en un comunicado, la intervención de Adif ha consistido en el refuerzo de la estructura a lo largo de 130 metros. En concreto, se ha sellado una fisura existente con la colocación de vallas de protección de acero ancladas a la bóveda del túnel. Paralelamente, se ha escaneado la instalación y se están fabricando a medida las cintas metálicas que se instalarán en la actuación principal. Además, el gestor mantiene la monitorización del túnel en tiempo real y ha intensificado la vigilancia en este punto.

Impacto en las empresas

El corte del tráfico ferroviario de mercancías ha provocado situaciones como la vivida por Railsider Mediterráneo, una empresa ferroviaria que tenía 23.000 toneladas de acero inmovilizadas en Portbou debido al corte. Un caso similar fue el de la empresa de logística Coma i Ribas, con sede en Santa Perpètua de Mogoda y el Puerto de Barcelona, que tuvo que reforzar el transporte por carretera para cubrir la falta de trenes y llegar a destinos lejanos como Zaragoza o Madrid.

En cuanto al Puerto de Barcelona, la infraestructura solo podía dar salida al 25% de la capacidad habitual a través del corredor sur, mientras que hacia el norte, el cierre del túnel de Rubí les afectó "al 100%", ya que no había alternativa para transportar mercancías hacia Francia.

Ante esta situación, patronales como Pimec alertaron de que, si el bloqueo de mercancías continuaba, el país podría enfrentarse a una crisis de abastecimiento en el tejido industrial, más allá de la crisis reputacional que esto significaba para Catalunya.

En este contexto, diferentes entidades del sector logístico abogan por duplicar las vías para que las mercancías no compartan infraestructura con las líneas de Rodalies, como ocurre actualmente en toda la red, salvo en un tramo entre Castellbisbal y el puerto de Barcelona. Los empresarios consideran que la red ha quedado pequeña y que es necesario planificar nuevas líneas ferroviarias y puntos intermodales.