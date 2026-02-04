El vino español acelera su revolución sostenible

Los datos son elocuentes. Cerca del 80% de las bodegas analizadas ha logrado reducir su huella de carbono en más de un 10% respecto a su año base, mientras que más de la mitad ha rebajado el consumo de agua por encima del 20%. A ello se suma una amplia implantación de energías renovables, la reducción de residuos de envase y un creciente compromiso con la conservación del suelo y la biodiversidad. Una fotografía que anticipa el Barómetro definitivo, que se publicará en los próximos meses, y que apunta a un sector alineado con las exigencias de los mercados internacionales y de unos consumidores cada vez más atentos a los criterios ESG.

Impulsado por Cajamar y la Federación Española del Vino (FEV), el Barómetro se apoya en 118 indicadores que permiten medir con rigor los avances de las bodegas en cuatro grandes dimensiones. No se trata solo de medio ambiente. El estudio pone también el foco en la sostenibilidad social, donde el vino aparece como motor de desarrollo rural, creación de empleo en zonas afectadas por la despoblación, preservación de la cultura local y avance en ámbitos como la igualdad de género o la inclusión de colectivos vulnerables.

En un contexto de cambio climático, presión regulatoria y transformación del consumo, el viñedo se convierte así en un laboratorio de adaptación. Y el vino, en un relato donde tradición e innovación empiezan a conjugarse en verde.

En paralelo, el ámbito económico y de gobernanza revela un sector innovador, que apuesta por la digitalización y nuevos modelos de negocio para ganar resiliencia, sin renunciar a la transparencia y al buen gobierno. “Lo que no se puede medir no se puede mejorar”, subrayan los responsables del estudio, que defienden el Barómetro como una herramienta viva, pensada para acompañar al sector en un proceso de mejora continua.

BWW 2026 / Redacción

Esta visión estratégica tuvo también un reflejo tangible en la Barcelona Wine Week, donde Cajamar reforzó su vínculo con el tejido vitivinícola mediante la firma de acuerdos con diversas denominaciones de origen y asociaciones sectoriales. En Catalunya, los convenios suscritos con la DO Pla de Bages y la Associació Vinícola Catalana buscan facilitar a las bodegas soluciones financieras adaptadas a sus necesidades y un acompañamiento especializado orientado a la competitividad y la innovación. Acuerdos similares se han firmado con la DO Rueda y la DO Binissalem Mallorca, evidenciando una apuesta de alcance estatal.

Más allá de las cifras y los convenios, el mensaje que emerge es claro: el vino español, amén de toda la poesía y de esa parte que la convierte en elemento inherente a nuestra cultura, no concibe ya su futuro sin integrar la sostenibilidad en el corazón de su estrategia. No como un ejercicio de comunicación, sino como una palanca real para ganar credibilidad, abrir mercados y asegurar la viabilidad de un sector profundamente ligado al territorio.