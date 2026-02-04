Usuarios de Rodalies: "Cada día es una aventura. La confianza es cero"

La mayoría de los trenes de la red de Rodalies que han pasado por la estación de Sants de Barcelona han mantenido la frecuencia anunciada a primera hora, pero los pasajeros se han mostrado muy desconfiados con el servicio, que tiene una oferta del 80 % de la habitual y realiza una decena de tramos por carretera. “Es el primer día que más o menos ha funcionado, pero cada día es una incertidumbre, una aventura”, ha dicho una usuaria a la ACN que afirma que la confianza en el servicio es “cero”. Muchos no tienen alternativa de transporte para realizar su jornada laboral y arrastran días de retrasos en el trabajo. “La verdad es que si a los usuarios nos tuvieran que pagar todo lo que estamos viviendo no tendrían suficiente dinero. Es tiempo de nuestra vida”, apunta otra pasajera.

“Es el primer día que más o menos ha funcionado, pero cada día es una incertidumbre, estamos dentro del tren, se para, no nos informan”, apunta Eva Villagrassa, una usuaria procedente de Granollers, que se informa del estado de la red a través de un grupo de WhatsApp con más de 1.000 participantes. A través de este canal se informa sobre el paso real de los convoyes. “La confianza es cero”, ha subrayado esta usuaria habitual de la R2 norte.

“Hoy ha ido bien, pero ayer fue horrible y a la vuelta ya veremos”, detalla otra que viene de Vilanova i la Geltrú, Toñi Santiago, que se vio afectada por la parada generalizada de trenes de este martes por las dos incidencias en el centro de control de Adif que obligaron a detener la circulación. “No confío en nadie, ni en los políticos ni en los dirigentes de Renfe y Adif”, ha añadido esta mujer, que es enfermera en el Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí. Según ha detallado, la situación en la red de trenes provoca retrasos constantes en un trabajo esencial como el suyo. “La verdad es que si a los usuarios nos tuvieran que pagar todo lo que estamos viviendo no tendrían suficiente dinero. Es tiempo de nuestra vida”, detalla a la ACN.

Muchos de los usuarios no tienen alternativa de transporte para realizar su jornada laboral. Es el caso de Ramón Angós, que asegura que este miércoles llega puntual al trabajo, pero también desconfía del servicio. “Es una locura, en las pantallas pone una cosa, en los carteles otra cosa y la realidad acaba siendo una tercera cosa. Es muy fuerte que cuando preguntas a la gente informadora a menudo te dicen que no saben cuándo pasará el tren. A nivel de información es un cero, a nivel del servicio es un aprobado justito”, apunta este pasajero que procede de El Masnou.

La mayoría de los pasajeros preguntados por la ACN han podido coger el tren relativamente puntual —a excepción de la R11, que arrastra 30 minutos de retraso—, pero algunos con trayectos más largos de lo habitual. “Hace 20 años que cojo Rodalies y es indignante, ahora tardo dos horas en llegar cuando antes tardaba 50 minutos”, ha lamentado otro usuario, Dani Romero, que viene en media distancia desde Altafulla. “Cuando va bien tarda 1 h 50, pero a veces ni te avisan y quitan trenes. Los propios trabajadores de Renfe están hartos de la situación”, ha dicho este usuario, que afirma que no ve los millones prometidos en obras de mejora y mantenimiento.

Renfe ha anunciado a primera hora que el servicio se estaba ofreciendo tal y como estaba previsto. El objetivo de la operadora es “revertir la situación” y recuperar la demanda habitual de los cientos de miles de personas que utilizan la red de Rodalies cada día “como un elemento clave de su movilidad”. En total, hay 400.000 personas que son usuarias habituales. La empresa ferroviaria trabaja para mantener las frecuencias anunciadas de cinco trenes por hora en la R1, de dos trenes por hora en la R2 sur y de cuatro trenes por hora y servicio en la R4, y para cumplir “en la medida de lo posible” los horarios en los regionales.

El portavoz de la operadora, Antonio Carmona, no ha situado una fecha concreta para la normalización del servicio, después de que el Gobierno anunciara que este pasado lunes ya no habría planes alternativos por carretera y, finalmente, no se cumpliera.

A partir de este miércoles, se implementan mejoras en dos de los planes de transporte alternativo por carretera que suplen las carencias del tren. Los autobuses de la R8 realizan el recorrido completo de la línea desde Martorell hasta Granollers Centre. Además, se ofrece un servicio de autobús adicional entre Valls y Camp de Tarragona por la mañana y por la tarde que enlaza con el Media Distancia para ir a Barcelona.