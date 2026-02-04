Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesCáncerCaso FlechaBarcelonaCatalunyaRedes socialesZBEParoIsabel CoixetNerea ErimiaEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

En Directo

El tiempo

Temporal de fuerte viento y frío hoy en Catalunya y España, en directo: avisos de Aemet y Meteocat y última hora de Protecció Civil

Catalunya activa avisos por vientos huracanados ante el riesgo de rachas de entre 70 y 100 km/h

Nieve en la estación de esquí de Vallter (Ripollès, Girona).

Nieve en la estación de esquí de Vallter (Ripollès, Girona). / Patricia López Avilés

Inés Sánchez

Jordi Grífol

Jose Real

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las clases presenciales en colegios e institutos andaluces quedarán suspendidas este miércoles en todas las provincias, salvo Almería, como consecuencia del fuerte temporal que azota a la comunidad autónoma.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo en Catalunya y el resto de España.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil requisa 5.000 botellas de alcohol de una tienda de El Vendrell
  2. Día de la Marmota 2026, hoy: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más | Vídeo
  3. 60 años de AP-7: del sueño interprovincial de Franco al debate pendiente sobre su financiación
  4. Chequeo a la AP-7: la gran autopista del Mediterráneo acumula más de 100 desperfectos en el asfalto
  5. Indignación entre los usuarios de la R4 en Manresa: 'En el trabajo lo entienden, pero ya empiezan a estar hartos
  6. Sanidad informa de problemas de suministro de un medicamento para tratar algunos tipos de cáncer
  7. Catalunya quiere eliminar la veda del jabalí y permitir la caza todo el año
  8. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio

Directo | Autobuses de Renfe podrán circular este miércoles por un carril de la AP-7 en Gelida dirección sur

Directo | Autobuses de Renfe podrán circular este miércoles por un carril de la AP-7 en Gelida dirección sur

9 de los 20 trabajadores sin contrato: abre un bar, lo inaugura y se le presenta la policía e inspección de trabajo

9 de los 20 trabajadores sin contrato: abre un bar, lo inaugura y se le presenta la policía e inspección de trabajo

Los atracadores de una iglesia en Madrid robaron antes a una mujer a punta de pistola fingiendo ser policías: "Este dinero es de la droga, nos lo llevamos"

Los atracadores de una iglesia en Madrid robaron antes a una mujer a punta de pistola fingiendo ser policías: "Este dinero es de la droga, nos lo llevamos"

Directo | Andalucía suspende clases este miércoles salvo en Almería ante lluvias "sin precedentes"

Directo | Andalucía suspende clases este miércoles salvo en Almería ante lluvias "sin precedentes"

Leonardo amenaza con dejar tres días de lluvias excepcionales y acumulaciones de hasta 400 litros por metro cuadrado en España

Leonardo amenaza con dejar tres días de lluvias excepcionales y acumulaciones de hasta 400 litros por metro cuadrado en España

El Govern admite la necesidad urgente de impulsar nuevas ayudas para retirar amianto

Un alud de peticiones deja sin pagar más de la mitad de las ayudas para retirar amianto en Catalunya

'El cáncer de los cojones' o cómo René perdió un testículo y tiró de ironía para superarlo: "El humor negro me ayudó a salir adelante"

'El cáncer de los cojones' o cómo René perdió un testículo y tiró de ironía para superarlo: "El humor negro me ayudó a salir adelante"