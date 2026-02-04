Temporal de fuerte viento y frío hoy en Catalunya y España, en directo: avisos de Aemet y Meteocat y última hora de Protecció Civil

Estado de los embalses hoy, 3 de febrero en Catalunya: así están Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos

El estado de las cuencas internas de Catalunya se sitúa hoy, 3 de febrero, en un 92,80% de su capacidad total, un 0,01% más que el último registro. Esta cifra mantiene holgadamente al territorio catalán fuera de la situación de sequía, cuyo umbral se sitúa en el 60%. Cabe recordar que fue hace unas meses cuando se superó por primera vez desde marzo de 2022 la marca del 56% de capacidad de los pantanos en la comunidad catalana.

El entramado Ter-Llobregat abastece sobre todo a las provincias de Barcelona y Girona y a la comarca leridana del Solsonès. Consiste en una red de plantas, depósitos y otras instalaciones que consta de cinco embalses: Sau (Vilanova de Sau, Osona), Susqueda (Osor, Selva), la Baells (Cercs, Berguedà), la Llosa del Cavall (Navès, Solsonès) y Sant Ponç (Clariana de Cardener, Solsonès).

A ellos hay que sumar otros cuatro pantanos que se encuentran fuera de este sistema: Darnius Boadella (Darnius, Alt Empordà), Foix (Castellet i la Gornal, Alt Penedès), Siurana (Cornudella de Montsant, Priorat) y Riudecanyes (Baix Camp).

