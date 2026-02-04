En Directo
Temporal de fuerte viento y frío hoy en Catalunya y España, en directo: avisos de Aemet y Meteocat y última hora de Protecció Civil
Catalunya activa avisos por vientos huracanados ante el riesgo de rachas de entre 70 y 100 km/h
Las clases presenciales en colegios e institutos andaluces quedarán suspendidas este miércoles en todas las provincias, salvo Almería, como consecuencia del fuerte temporal que azota a la comunidad autónoma.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo en Catalunya y el resto de España.
Málaga cierra parques y equipamientos y activa el plan de emergencia por el aviso naranja
El Ayuntamiento de Málaga activará esta noche el plan territorial de emergencia en fase de preemergencia ante el aviso naranja por lluvias y fenómenos costeros de la Agencia Estatal de Meteorología. Este miércoles permanecerán cerrados parques, museos, bibliotecas, centros de mayores y equipamientos deportivos y culturales, y se recomienda evitar desplazamientos innecesarios. El dispositivo municipal se integra en el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, mientras se refuerzan las medidas de atención a personas sin hogar y se pide seguir solo información oficial.
Huelva activa un dispositivo especial y el Plan de Emergencias Municipal ante el temporal
El Ayuntamiento de Huelva ha activado un dispositivo especial de respuesta y su Plan de Emergencias Municipal desde las 20.00 horas ante el temporal de lluvia y viento que afectará a toda la provincia, en aviso amarillo desde esta noche. El operativo, con Policía Local, Bomberos y servicios municipales, incluye la suspensión de actividades al aire libre, el cierre de parques e instalaciones deportivas exteriores y la recomendación de evitar desplazamientos innecesarios. La alcaldesa Pilar Miranda ha participado en una reunión de coordinación con el 112 Andalucía para fijar los protocolos de actuación.
Renfe avisa de posibles afectaciones en el servicio ferroviario por lluvias y viento intenso en Andalucía
Renfe ha advertido de que el servicio ferroviario puede verse afectado en Andalucía por las lluvias abundantes y el viento intenso previstos, según los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. La compañía recomienda evitar desplazamientos y ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas en los trenes que circulen por las zonas afectadas. El delegado del Gobierno, Pedro Fernández, ha pedido máxima prudencia, especialmente en Cádiz y Huelva, mientras que la Unidad Militar de Emergencias y Protección Civil permanecen disponibles ante una situación meteorológica “extremadamente compleja”.
El temporal obliga a aplazar el Carnaval de Isla Cristina y a suspender actividades en varios municipios de Huelva
El Ayuntamiento de Isla Cristina ha aplazado las preliminares del Carnaval y ha suspendido los actos previstos para este miércoles ante el empeoramiento del temporal, con lluvias y fuertes vientos asociados a la borrasca Leonardo. Otros municipios de la provincia como Ayamonte, Punta Umbría, Lepe, Moguer o Aljaraque han activado planes de emergencia, cerrado instalaciones y suspendido actividades al aire libre por riesgo de inundaciones y crecidas de ríos. También se ha anunciado el cierre del Muelle de las Carabelas durante la jornada de mañana.
Por Andalucía pide a la Junta medidas urgentes para los camioneros atrapados en el Campo de Gibraltar por el temporal
La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha reclamado a la Junta de Andalucía que adopte medidas para asistir a los camioneros retenidos en el Campo de Gibraltar por las borrascas, que impiden cruzar el Estrecho de Gibraltar. Ha pedido ayuda con “unos mínimos” ante horas “difíciles” de lluvia y ha alertado de que algunos transportistas llevan una semana en Algeciras. Este martes, el presidente andaluz Juanma Moreno anunció la suspensión de la actividad educativa presencial este miércoles en todas las provincias salvo Almería y solicitó al Gobierno el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias
La Aemet emite un aviso especial por "lluvias intensas y extraordinariamente persistentes" en el sur y oeste peninsular
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial por "lluvias intensas y extraordinariamente persistentes". Según afirma la entidad, entre el miércoles y el jueves se esperan chubascos de gran intensidad en varios puntos del sur y oeste peninsular, sobre todo en Andalucía. El fenómeno, provocado por la llegada de la borrasca Leonardo, dejará lluvias extremadamente intensas en Cádiz y Málaga. Y dado que en estos puntos hace días que llueve con intensidad, los pronósticos apuntan que "las nuevas lluvias podrían provocar crecidas e inundaciones repentinas". Ya se ha activado un aviso rojo en la zona, concretamente en la región de Grazalema (Cádiz), ante el riesgo de acumulaciones de hasta 140 litros en 12 horas y hasta 200 en una sola jornada. Las autoridades piden extremar precauciones ante el peligro que puede suponer este episodio.
Juanma Moreno anuncia la "suspensión de la actividad lectiva en toda Andalucía salvo Almería" este miércoles
La Junta de Andalucía ha suspendido las clases en los colegios este miércoles en toda la comunidad autónoma excepto Almería por las precipitaciones. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha señalado en una rueda de prensa este martes que Andalucía vivirá "un fenómeno excepcional y muy poco frecuente". De hecho, ha puntualizado que estas son las mayores lluvias que ha vivido Andalucía en lo que va de siglo.
Andalucía se prepara para una situación atmosférica excepcional. A partir de las 21:00 de este miércoles llegará a la comunidad una masa de aire muy húmedo de origen caribeño que se extiende desde Santo Domingo hasta el Sur de la Península Ibérica, donde se une también a la borrasca Leonardo, que afecta ya al territorio. Así, se vivirá una situación compleja que, sumada a las lluvias de los últimos días, dejará riesgos de inundación en distintos puntos de la geografía.
