Nueva normativa

Sánchez anuncia una regulación para la FP privada similar a la de universidades

El Gobierno aprobará en los próximos meses un real decreto para poner coto a los "chiringuitos académicos que solo ofrecen diplomas"

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la ministra de Educación, Milagros Tolón, hoy en Madrid

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la ministra de Educación, Milagros Tolón, hoy en Madrid / Jose Luis Roca

Olga Pereda

Olga Pereda

Madrid
El Gobierno ha decidido trasladar a la FP privada la misma regulación que aprobó para las universidades privadas: criterios de apertura mucho más endurecidos con el objetivo de poner coto a los “chiringuitos académicos que se limitan a dar diplomas”. Así lo acaba de anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una jornada sobre FP celebrada en Madrid donde ha concretado que en los próximos meses el Ejecutivo aprobará un real decreto.

Hay oferta privada excelente y buena. Pero también la hay de mala calidad porque no ofrece prácticas en empresas”, ha resaltado Sánchez tras insistir en que la demanda de FP se ha disparado, pero de manera desigual. La oferta privada ha crecido más del doble que de la pública. “Hay alumnos que tienen que gastar unos 3.000 o 9.000 euros por estudiar un ciclo, es necesario poner orden y equidad en el acceso a la FP. Estudiar es algo que no puede depender de tu lugar de nacimiento o la cuenta corriente de tu familia”, ha concluido.

La FP en centros privados no concertados se ha disparado, efectivamente, en una década. El alumnado matriculado ha aumentado en un 467% (de 39.941 a 226.661) desde el curso 2013-14 en toda España. El crecimiento, sin embargo, es muchísimo más espectacular en Catalunya, donde los alumnos y las alumnas de la FP privada han pasado de ser 8.877 en el curso 2013-14 a 83.893 (curso 2022-23). Es decir, un crecimiento del 845%. Así lo refleja el análisis elaborado por CaixaBank Dualiza en colaboración con Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad.

