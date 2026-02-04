Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Nuevas incidencias y principales líneas afectadas este martes

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACN

Helena López

Helena López

Barcelona
Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló el martes 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención de la AP-7 que había caído sobre la vía entre Gelida y Martorell. A consecuencia de esto, ha habido interrupciones del servicio ferroviario, paros de maquinistas y reuniones con el Govern y el Ministerio de Transportes para reparar los tramos considerados peligrosos y reanudar el servicio.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre las consecuencias de este accidente ferroviario. La autopista AP-7 permanecerá cortada al menos hasta el 9 de febrero. El servicio ferroviario aún funciona con alteraciones.

Autobuses de Renfe podrán circular por un carril de la AP-7 entre Martorell y Gelida

Un carril de la AP-7 entre Martorell y Gelida en sentido sur será habilitado mañana miércoles para que puedan circular exclusivamente autobuses interurbanos y de Renfe, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT). Estos autocares "saldrán por Gelida antes del tramo en obras" por los trabajos de reparación del muro que cedió en el accidente ferroviario con una víctima mortal en esta localidad barcelonesa el pasado 20 de enero, según el SCT, que advierte de que "el personal de seguridad de la obra solo permitirá el paso a los autocares autorizados".

Rodalies mantendrá la misma oferta de trenes para este miércoles y mejora los servicios alternativos

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha afirmado que se mantendrá la oferta de trenes de Rodalies para este miércoles y que "se implementarán ciertas mejoras con los servicios alternativos por carretera" que actualmente se prestan en 11 tramos de la red. En la R8, los autobuses harán el recorrido completo de la línea desde Martorell hasta Granollers Centre, y se ofrecerá un servicio de bus adicional entre Valls y Camp de Tarragona por la mañana y por la tarde que enlaza con el tren de media distancia para "facilitar la vuelta de los pasajeros". Y se están estudiando mejoras en el servicio alternativo a la R3, ya que hasta ahora han trabajado con el plan que tenían por las obras del desdoblamiento y que su intención es "mejorar el tiempo de viajes para aquellas personas que van más allá de Vic hacia Puigcerdà".

