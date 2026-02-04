Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Nuevas incidencias y principales líneas afectadas este martes

Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló el martes 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención de la AP-7 que había caído sobre la vía entre Gelida y Martorell. A consecuencia de esto, ha habido interrupciones del servicio ferroviario, paros de maquinistas y reuniones con el Govern y el Ministerio de Transportes para reparar los tramos considerados peligrosos y reanudar el servicio.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre las consecuencias de este accidente ferroviario. La autopista AP-7 permanecerá cortada al menos hasta el 9 de febrero. El servicio ferroviario aún funciona con alteraciones.

La situación en el arranque El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, explica que este miércoles el inicio del servicio se está dando como estaba previsto, con el servicio alternativo de 150 autobuses.

El centro de control de Rodalies ha caído al menos seis veces en los últimos dos meses Dos nuevas caídas del Centro de Control de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif en Barcelona han vuelto a paralizar este martes toda la red de trenes de Rodalies, Media Distancia y Regionals. Con estas dos incidencias, ya ascienden al menos a seis los fallos que han colapsado el sistema de gestión ferroviaria en los dos últimos meses.

Autobuses de Renfe podrán circular por un carril de la AP-7 entre Martorell y Gelida Un carril de la AP-7 entre Martorell y Gelida en sentido sur será habilitado mañana miércoles para que puedan circular exclusivamente autobuses interurbanos y de Renfe, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT). Estos autocares "saldrán por Gelida antes del tramo en obras" por los trabajos de reparación del muro que cedió en el accidente ferroviario con una víctima mortal en esta localidad barcelonesa el pasado 20 de enero, según el SCT, que advierte de que "el personal de seguridad de la obra solo permitirá el paso a los autocares autorizados".

Puente se reunirá este miércoles con los maquinistas para intentar evitar la huelga El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se reunirá con los sindicatos este miércoles, 4 de febrero por la mañana, con el objetivo de evitar la huelga convocada en Renfe para los días 9, 10 y 11 de febrero, según ha anunciado en el Congreso. Se trata de la primera cita en la que el ministro participa directamente, aunque ya se han celebrado otras a un nivel más bajo dentro del Departamento que dirige, todavía sin conseguir la desconvocatoria de la huelga.

Rodalies mantendrá la misma oferta de trenes para este miércoles y mejora los servicios alternativos El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha afirmado que se mantendrá la oferta de trenes de Rodalies para este miércoles y que "se implementarán ciertas mejoras con los servicios alternativos por carretera" que actualmente se prestan en 11 tramos de la red. En la R8, los autobuses harán el recorrido completo de la línea desde Martorell hasta Granollers Centre, y se ofrecerá un servicio de bus adicional entre Valls y Camp de Tarragona por la mañana y por la tarde que enlaza con el tren de media distancia para "facilitar la vuelta de los pasajeros". Y se están estudiando mejoras en el servicio alternativo a la R3, ya que hasta ahora han trabajado con el plan que tenían por las obras del desdoblamiento y que su intención es "mejorar el tiempo de viajes para aquellas personas que van más allá de Vic hacia Puigcerdà".

Puente afirma que Catalunya ha sido la comunidad donde más dinero se ha invertido Óscar Puente ha asegurado que Catalunya es la comunidad en la que actualmente Transportes invierte más dinero, pese a que no se la que completa el presupuesto de adjudicación. Es el 15,8% del total de la inversión, según sus datos. Le sigue Andalucía con el 14% y Madrid, el 11%. "Catalunya no ha sido discriminada, otra cosa es si las prioridades han sido las correctas", afirma. Barcelona supera el 16,4% de inversión en Rodalies, con una red existente, mientras que Madrid ha recibido mucho más porque "tenía la red de Cercanías por desarrollar".

Puente fija prioridad a la conexión con los puertos para el transporte de mercancías El ministro ha fijado como uno de los objetivos del transporte ferroviario aumentar el transporte de mercancías en tren y conectarla con los puertos marítimos. Puente se ha fijado como objetivo desde el actual 4% del tráfico total de mercancías en tren hasta el 10% hasta antes del 2030, cuando la media europea actual es del 17%. "Las mercancías son el gran déficit de la red ferroviario".

Puente insiste en que el talud caído en Gelida tuvo varias inspecciones El ministro aclara que el muro dañado en Gelida es de la Dirección General de Carreteras desde 2021 pero que estuvo previsto que pasará a la red ferroviaria. Afirma que Adif hizo inspecciones de la estructura en junio de 2024 y se detectaron "daños niveles 1 y 2" que no encontraron la obra "comprometida". Puente sostiene que el muro tuvo inspecciones tanto desde Adif como desde Carreteras y que esperan acabar las obras pronto para recuperar la circulación en la autopista.

Sumar reclama nuevos trayectos para dar entidad a Rodalies El diputado Fèlix Alonso, del grupo Sumar, ha reclamado nuevos trayectos de Rodalies que amplíen la capacidad de la red ferroviaria catalana, "que es lo que usan los trabajadores", antes que ampliar el aeropuerto de El Prat y la alta velocidad, un mando único Adif-Renfe y la convocatoria de plazas públicas para personal ferroviario.