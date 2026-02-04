Renfe asegura que solo ha perdido un 25% de usuarios desde el inicio de la crisis ferroviaria

Renfe asegura que solo ha perdido un 25% de los usuarios desde el inicio de la crisis de Rodalies en Catalunya. En cifras, eso se correspondería a 100.000 personas de las 400.000 que cada día acostumbraban a tomar el tren y que ahora optan por otros modos de transporte. “Estamos en una situación excepcional y eso hace que las personas puedan buscar otros modos de transporte para desplazarse, optar por el teletrabajo u otras opciones”, ha explicado este miércoles el portavoz de Renfe, Antonio Carmona.

La operadora ofrece el 80% del servicio habitual, mantiene Carmona, si se suma la oferta en tren en los tramos abiertos de la red de Rodalies, Regional y Media Distancia y la de autobús que ofrece el transporte por carretera como alternativa en los recorridos cortados.

“El objetivo es revertir la situación con más oferta para recuperar la demanda habitual de todos los viajeros”, ha señalado el portavoz de Renfe. Para ello, desde este miércoles se ha reforzado el servicio por carretera entre Mollet y Martorell (paralelo a la línea R8), que se amplía hasta Granollers. También se ha conectado en autobús Barcelona y Valls. Renfe también está estudiando cómo ampliar la oferta de autobuses desde Vic hasta Puigcerdà.

Mañana con nuevas incidencias

Esta mañana el servicio se ha iniciado con los retrasos habituales y una desconfianza entre los usuarios que evidencia la incertidumbre constante que afrontan cada día al utilizar el servicio ferroviario. De hecho, A las 9.00 de la mañana se ha informado de una incidencia que ha dejado el sistema de megafonía y monitores fuera de servicio en todas las estaciones, lo que una vez más ha creado confusión entre los viajeros.

Unas 320.000 personas han adquirido el abono gratuito para poder desplazarse a coste cero en los servicios de Rodalies, que estará vigente hasta el 24 de febrero, tal y como ha estipulado el Ejecutivo catalán.

Desconfianza entre los usuarios en Sants, aunque Rodalies vaya algo mejor: "Vivimos cada día con incertidumbre" / ANDREA SALAZAR / ACN / VÍDEO: AINA MARTÍ / ACN

El servicio del día

En las principales líneas, en la R1 circulan cinco trenes por hora y sentido desde Arenys y Mataró hacia Barcelona. En la R2 Sur el servicio se ha reducido a dos trenes por hora y sentido, debido al punto crítico detectado en los túneles del Garraf, que obliga a reducir la oferta para no acumular retrasos y para que los servicios sean lo más puntuales posible, según Renfe.

En la R4, el servicio es de cuatro trenes por hora y sentido entre Terrassa y Martorell.

En la red de Rodalies de Barcelona, cuentan con servicios alternativos por carretera la R4 entre Sant Sadurní y Martorell, tramo donde se produjo el accidente de Gelida, así como la R4 Norte, en el tramo norte entre Terrassa y Manresa, con el resto cortado entre Les Planes y Massanet.

En Regionals, la R13 y la R14 realizan servicios alternativos por carretera entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders. Renfe mantiene un servicio especial de tren Avant (media distancia de alta velocidad) gratuito.