Raquel Huete, catedrática en Sociología: "Llegamos tarde a regular el turismo; ya se ha destruido patrimonio"

"En España, la forma eficaz de actuar contra la saturación no es ‘más o menos turismo’, sino ‘mejor gestión’. En la práctica significa tres cosas: evitar que todo se concentre en los mismos días y en los mismos puntos, reforzar la movilidad y los servicios cuando hay picos, y ordenar los flujos de personas con información y reglas claras". Raquel Huete sabe de lo que habla. Catedrática en el Departamento de Sociología e investigadora del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante (UA), fue quien impulsó la pionera Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Generalitat Valenciana en 2018. Este "paraguas legislativo" amparó que todos los municipios hicieran normativas para mejorar la convivencia entre residentes y turistas.

Para Huete hay una condición "imprescindible para que cualquier medida funcione" a la hora de regular el turismo: "Los residentes tienen que estar en el centro de las decisiones, porque son quienes conviven con los efectos cotidianos y quienes pueden legitimar, ajustar y sostener las medidas en el tiempo". Así lo ha hecho recientemente el Ayuntamiento de Toledo, que tras consensuar la medida con todas las partes implicadas, entre ellas los vecinos, ha aprobado una ordenanza que regula el uso turístico de las calles. De tal forma, se ha prohibido el uso de altavoces por parte de los guías y se ha limitado a 30 personas los grupos de turistas en algunas calles saturadas del casco histórico.

La que fuera directora general de Turismo en la Generalitat valenciana estima que España es una "sociedad turística" desde hace décadas y "una parte de nuestra vida está relacionada con el turismo ya que ha estado presente en el relato institucional", empezando por "la apertura del franquismo", donde "se pone al turismo como una fuente de ingresos fundamental que ayudaba a la modernización".

El turismo, "una cabeza de turco"

"Hay encuestas que demuestran que el turismo es una fuente de ingresos y modernidad, pero desde hace unos años vemos que hay un malestar. Ya no convivimos con el turismo, lo soportamos", precisa la experta, que apunta que cada vez son más los vecinos de zonas turísticas que culpan a las avalanchas de visitantes del encarecimiento de la vivienda o de la desaparición del comercio de toda la vida. "El turismo se ha convertido en una cabeza de turco, algo a lo que culpar", apostilla.

Es por ello, destaca, que cada vez más ayuntamientos y comunidades comienzan a tomar medidas y a "regular los flujos turísticos, como hacen San Sebastián, Toledo y Barcelona y Valencia en algunos momentos". Estas medidas, que deben tener en cuenta "siempre" a "residentes y empresas", están totalmente legitimadas porque "un turista no es más que un residente temporal y se tiene que adaptar a las normas" de convivencia.

Gandía o Valencia son ejemplos de buen trabajo para regular los flujos turísticos, según Huete

Entre otras ciudades, destaca el esfuerzo que ha hecho Gandía en los últimos años para estudiar y revertir que la "gente deje de concentrarse en las playas y vaya hasta el centro, y se consiga así redistribuir la riqueza"; o el caso de Valencia, que ha "hecho un trabajo muy bueno con los cruceros para que los flujos no vayan al mismo sitio y las excursiones se repartan por toda la ciudad. Ordenar los flujos es la clave"; o el de Piélagos, donde se han puesto aparcamientos disuasorios para ordenar la masificación de las playas en verano.

Huete alerta de que el Parque Geológico de Costa Quebrada puede tener un problema con el 'turismo de Instagram'

En ese sentido, augura que el Parque Geológico de Costa Quebrada (Cantabria), un lugar único en el mundo, puede tener un problema de aquí a unos años si se sigue poniendo de moda con el 'turismo de Instagram'. De hecho, desde el Gobierno de Cantabria se ha puesto en marcha recientemente el proyecto Smart Coast para tratar de protegerlo, empezando por estudiar los flujos del turismo.

"En terminos generales, vamos a tarde, se han destruido ya algunos patrimonios, y espacios naturales han sufrido degradación. Si es que cuando llegamos a un sitio lo destruimos, hagamos turismo o no. Mira las cuevas de Altamira, que tuvieron que cerrarse. Confiemos en que la estrategia del Ministerio de Turismo, que va en la línea de la conservación, mejoren la situación. Entretanto, hay destinos que lo vieron más rápido", apunta.

La desestacionalización del turismo

Para la experta, pese a que cada vez los discursos políticos hablan de que se está desestacionalizando el turismo, esto no es así. "La mitad de Ibiza está cerrada ahora mismo y en verano no cabe nadie más. Se recibe muy poca gente en poco tiempo", apunta Huete, para añadir que cada vez se está especializando más el mercado según las nacionalidades ["como en Benidorm con los ingleses"] y eso supone que "la pérdida de identidad se acelera".

Sobre la particularidad de España, aprecia que es mayoritariamente un turismo 'low cost': "Hemos ayudado al acceso al viaje a la clase trabajadores europea, lo que ha servido para que muchos europeos conozcan nuestro producto y eso arrastre a la industria". "La rentabilidad por cama es baja en España, nuestro modelo es más intensivo, vendemos más cantidad que calidad. Somos más Mercadona que Loewe", aprecia Huete, que aun así destaca el sector "muy potente especializado en el lujo" en Barcelona, Madrid, Ibiza o Menorca.