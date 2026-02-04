Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 4 de febrero de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 4 de febrero de 2026.
- La Guardia Civil requisa 5.000 botellas de alcohol de una tienda de El Vendrell
- Día de la Marmota 2026, hoy: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más | Vídeo
- 60 años de AP-7: del sueño interprovincial de Franco al debate pendiente sobre su financiación
- Chequeo a la AP-7: la gran autopista del Mediterráneo acumula más de 100 desperfectos en el asfalto
- Indignación entre los usuarios de la R4 en Manresa: 'En el trabajo lo entienden, pero ya empiezan a estar hartos
- Sanidad informa de problemas de suministro de un medicamento para tratar algunos tipos de cáncer
- Catalunya quiere eliminar la veda del jabalí y permitir la caza todo el año
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio