La lluvia de un año en Madrid cae en Grazalema en horas: agua saliendo de enchufes y la UME desplegada en la zona 0 de la borrasca

Agua saliendo de las paredes, enchufes convertidos en caños de agua como si fueran fuentes, suelos como balsas, vecinos achicando con cubos y escobones locales, viviendas y negocios y la Unidad Militar de Emergencias (UME) en uno de los episodios de lluvias más críticos por el temporal de cuantos se tiene recuerdo en este bellísimo pueblo de la provincia de Cádiz. En Grazalema, sus vecinos no recuerdan cosa igual. Ahí están los datos, ha llovido en apenas unas horas una cantidad de lluvia equivalente a la que cae en Madrid a lo largo de todo un año. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Grazalema ha recogido 390 litros por metro cuadrado entre la medianoche y las 16.30 horas de este miércoles.

En los últimos diez días, la acumulación ronda ya los 1.300 litros por metro cuadrado, una cantidad superior a la precipitación media anual de ciudades como A Coruña. Estas lluvias llegan, además, después de que enero haya sido el mes más lluvioso en la localidad desde principios del siglo XX, como explicó el alcalde de esta localidad, Carlos Javier García, a este El Correo de Andalucía. La jornada de hoy alcanza un pico en los pluviómetros

A lo largo de la jornada de este miércoles crítico, el agua ha dejado de ser absorbida por la tierra y ha comenzado a discurrir con fuerza por las calles del casco urbano, anegando numerosas casas. Acostumbrados a convivir con la lluvia, los vecinos, 1.600 habitantes en Grazalema y unos 400 en Benamahoma, la localidad pedánea colindante al Bosque, se afanan desde la madrugada en achicar agua de sus viviendas ante una situación que muchos comparan con la vivida en 1964, cuando unas intensas precipitaciones provocaron la inundación de buena parte del pueblo.

El miedo ahora está en que todas estas escorrentías lleguen con fuerzas hasta el río Guadalete, que se encuentra ya al límite y mantiene en vilo a los vecinos de Jerez de la Frontera y de los núcleos rurales cercanos, donde no ha parado de llover desde ayer a las 10 de la noche. La Guardia Civil patrulla en lanchas por los lugares inundados de Las Pachecas por prevención.

Ante la gravedad del episodio, la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han desplazado hacia la sierra de Cádiz, con destino a Grazalema, para participar en tareas de achique de agua en viviendas y calles. Así lo han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, que han indicado que la UME también actúa en la comarca del Campo de Gibraltar, donde se vigilan las crecidas de los ríos Hozgarganta y Guadiaro.

Benamahoma, incomunicada por carretera

El alcalde de Grazalema, Carlos García, ha explicado en un mensaje en sus redes sociales que el miércoles ha arrancado "tras una noche de lluvias importante" y ha detallado que "en las seis horas y media de día que llevamos han caído 165 litros en Grazalema". Según ha señalado, en torno a las 4.00 de la madrugada fue necesario activar a los Bomberos, a través del 112, por avisos de anegaciones en inmuebles comerciales.

El regidor también se ha referido a los problemas registrados en el suministro eléctrico. "Respecto al corte de luz que hemos tenido, Endesa nos comunicó a las 5.30, tras volver el suministro, que aún se están haciendo maniobras para localizar e identificar la avería", ha indicado, advirtiendo de que podrían producirse nuevas incidencias y que otros municipios del entorno también se han visto afectados.

¿Por qué Grazalema es uno de los pueblos donde más llueve? Grazalema ostenta el título del lugar más lluvioso de España, superando con frecuencia los registros de las Rías Baixas gracias a una geografía única que funciona como una trampa para las nubes. Esta relación casi mística con el agua se debe a su geografía: cuando las borrascas atlánticas entran por el golfo de Cádiz no encuentran ningún obstáculo hasta chocar de frente con las paredes de esta sierra. Es el fenómeno de la lluvia orográfica: el aire se ve forzado a ascender rápidamente, se enfría y descarga con una violencia inusual. Mientras a pocos kilómetros la costa disfruta de cielos despejados, en Grazalema el cielo parece desplomarse.

En cuanto a las comunicaciones, García ha subrayado que se informará de cualquier cambio "de acuerdo a las decisiones que tome Carreteras a última hora del día". Como ha explicado la alcaldesa pedanea de Benamahoma. Mamen Fernández a Canal Sur Radio, desde el viernes pasado, el municipio está incomunicado por carretera por los desprendimientos sobre las carretera que une esta población con El Bosque. Desde las lluvias de la semana pasada, se habilitó dos ventanas horarias para poder salir y entrar al pueblo, pero desde la noche del martes se ha supendido por completo la conexión por carretera.

El Ayuntamiento ha habilitado dos teléfonos para incidencias -638 100 748 y 661 416 312- tras verse afectadas las líneas municipales por las lluvias. Desde el Consistorio se mantiene la coordinación con los servicios de emergencia y se insiste en pedir máxima precaución a la población, en una jornada en la que la alerta roja permanece activa, al menos, hasta las 23.59 horas.