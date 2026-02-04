La Guardia Civil patrulla por Jerez en lanchas: "El Guadalete está creciendo, ha empezado a llegar el agua de la Sierra"

En Jerez no ha parado de llover desde ayer a las 10 de la noche. A mediodía de este miércoles, la intensidad de las tormentas no ha sido de tal envergadura como se esperaba, por lo que la "zona urbana se ha salvado" de la Borrasca Leonardo, apuntan desde el Ayuntamiento. Ahora, los ojos miran al Jerez rural, donde la Guardia Civil patrulla en lanchas por los lugares inundados de Las Pachecas por prevención.

El Guadalete ha crecido en torno a 11 o 12 centímetros en las últimas dos horas porque ha comenzado a llegar el agua que ha caído de Grazalema. La baja mar de las cinco de la tarde podría dar un respiro, haciendo hueco a la desembocadura. Las próximas horas serán de máxima alerta.

Hay 900 desalojados, informan fuentes del Ayuntamiento de Jerez. La mayoría se han ido con familiares o amigos, pero más de 200 han sido realojados por los servicios del consistorio, que están en coordinación con Cáritas y Cruz Roja.

La Guardia Civil mantiene activo un gran operativo. El GEAS está patrullando las zonas con las lanchas para tener controlada una zona en la que ya se han podido ver casas prefabricadas en medio del agua. El GREM y Seguridad Ciudadana de la Benemérita también están implicados en un operativo con decenas de agentes. También están desplegados agentes de la Policía Nacional y Local.

El aviso de la alcaldesa

María José García Pelayo, alcaldesa de la localidad, afirmó este martes que "afrontamos dos días muy complicados". "Fundamentalmente dos días porque pueden ser más. A partir de esta noche se va a producir la llegada de la borrasca, del temporal, como quieran llamarlo, Leonardo, que va a ser especialmente grave en la zona de Jerez", insistió la alcaldesa, aunque por el momento la lluvia no ha sido tan torrencial como se esperaba. Cierto es que en Jerez llueve sin parar desde ayer a las 10 de la noche, pero gran parte del tiempo sin demasiada intensidad.

La mayor preocupación es el agua que puede bajar desde Grazalema, donde nace el río Guadalete. Allí los pronósticos hablan de aviso rojo. "Se pueden acumular más de 150 mm en 12 horas y los acumulados pueden superar los 200 mm en 24 horas", avisa el Ayuntamiento grazalemeño.

El aumento del caudal del Guadalete es lo que preocupa a Jerez. "Tenemos el río también en nivel rojo y eso va a provocar una cantidad masiva de agua", avisaba ayer la alcaldesa.

Cabe recordar que Jerez cuenta con el segundo término municipal más grande de Andalucía y el sexto de España, con 1.188,14 kilómetros cuadrados de extensión, compuesto por el núcleo urbano, siete entidades locales autónomas, 16 barriadas rurales y una decena de asentamientos diseminados.