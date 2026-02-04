Los funcionarios reclaman más recursos para evitar el colapso de Extranjería por la regularización extraordinaria

Los funcionarios de las Oficinas de Extranjería han reclamado este miércoles una reunión urgente con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para planificar con antelación cómo va a gestionarse el proceso de regularización de personas extranjeras aprobado la semana pasada por el Gobierno tras un acuerdo con Podemos. Así lo ha indicado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el principal sindicato en las administraciones públicas, que asegura que desde el anuncio del proceso extraordinario "ha aumentado de manera exponencial la afluencia de personas a las oficinas para poder información".

Según denuncia la organización, los registros se encuentran saturados, tanto en lo que respecta a la atención presencial como a la telemática, y que la sobrecarga en la demanda también está provocando fallos en la aplicación digital de extranjería.

Ante las condiciones actuales, el sindicato entiende que el proceso de regularización no podrá implementarse con garantías sin que se haga un refuerzo inmediato, suficiente y planificado de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y en la Dirección General de la Policía, que también gestiona parte de la documentación necesaria para acceder a la medida.

Comisarías saturadas

Según CSIF, la situación en las comisarías podría aumentar también los tiempos de espera para trámites tanto para personas extranjeras como para ciudadanos españoles. De hecho, el sindicato asegura que los expedientes en materia de Extranjería en las comisarías han aumentado más del 25% y ya se está produciendo una saturación generalizada en unidades de documentación.

El sindicato apunta que la carga de trabajo del personal de Extranjería ya se disparó el año pasado tras la entrada en vigor del nuevo reglamente de Extranjería y que el refuerzo con empleados interinos necesita un periodo de formación que también retrasa los trámites.

Por todo ello, el sindicato exige al Gobierno un plan de refuerzo estructural, con incrementos reales y permanentes de las plantillas y que contemple una distribución coordinada de recursos entre los ministerios de Interior, Política Territorial, SEPE y Seguridad Social.