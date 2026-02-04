Una familia de Banyoles desentierra el cofre con 1.500 euros en Sant Llorenç: "Ganamos, pero nos fue de 15 segundos"

Tan solo necesitaron 20 minutos para resolver el enigma final, descifrar la coordenada donde se encontraba el tesoro con 1.500 euros dentro y desenterrarlo. La buena planificación, la estrategia y la velocidad del equipo formado por Jordi, Lluís, Vero y Anna —cuatro familiares de Banyoles muy aficionados a los juegos de mesa y a los 'escape rooms'— los convirtieron este sábado en los ganadores de la primera edición del reto inmersivo 'Sácame de aquí', creado por dos amigas de Sant Llorenç de Morunys. El juego atrajo a cerca de 300 personas de toda Catalunya, muchas de las cuales hicieron estancia durante el fin de semana.

Después de haber ido resolviendo los diferentes enigmas semanales durante las sobremesas familiares, llegaron a la recta final con la coordenada casi completa. Ya sabían que el tesoro se encontraría en el municipio piteu y, por eso, aprovecharon para desplazarse por la mañana y, incluso, reservar unas habitaciones de hotel para pasar el fin de semana en familia. Durante la mañana, según explica Lluís, hicieron una primera vuelta de reconocimiento y examinaron diferentes entornos donde sospechaban que podría estar el cofre.

"Íbamos a un terreno que no conocíamos y, además, teníamos que encontrarlo a las 9 h de la noche, en plena noche. Por eso, queríamos ir preparados", comparte. Esto les permitió descartar algunos y apostar más por otros. Su estrategia fue dispersarse individualmente por diferentes lugares y coordinarse a través de una llamada entre los cuatro. Cuando recibieron el enigma final, lo resolvieron juntos y, una vez obtuvieron la coordenada exacta, Jordi —que era quien se encontraba más cerca— fue tan deprisa como pudo.

El enigma final, que descubría la ubicación donde se encontraba el cofre del tesoro / 'Sácame de aquí'

Para resolver el enigma, los participantes debían encontrar las respuestas de tres adivinanzas, concretamente la 4, la 3 y la 5 —ya que el salto lo debía hacer el caballo en esas casillas—. Las respuestas eran "carretera", "nicho" y "Gósol", respectivamente, y si se unen las dos primeras letras de cada una, daban lugar al término "Canigó".

A pesar de su dificultad, lo resolvieron en pocos minutos, pero, aun así, la victoria les fue por muy poco. "Acabamos ganando, pero otros participantes llegaron al lugar solo 15 segundos después que Jordi", detalla. El tesoro se encontraba en un claro en medio del bosque, al que se podía acceder por diferentes senderos o campo a través. Una vez allí, las dos organizadoras, Laia Flores y Cristina Fuertes, corroboraron que el equipo había resuelto el enigma y desenterraron el cofre.

Además de los 1.500 euros de premio también ganaron una entrada para participar en una Survival Zombie, otro juego inmersivo que simula un apocalipsis zombi que justamente llegó a Sant Llorenç el septiembre pasado.

"Hemos disfrutado mucho del reto; nosotros lo hemos vivido en familia, y el hecho de tener que cooperar y unir esfuerzos ha estado muy bien", apunta Lluís. Y después de la buena experiencia, los de Banyoles no descartan volver a participar en próximas ediciones del 'Sácame de aquí'.

Noticias relacionadas

Ya hay lista de espera para la próxima

Las organizadoras de este juego inmersivo ya están preparando una segunda edición, que en este caso se enmarcará en el municipio bagenc de Sant Vicenç de Castellet. Después de haber animado a cerca de 400 personas en su primer juego, Flores y Fuertes celebran que ya empieza a haber lista de espera para el próximo, que empezará en julio y se acabará a finales de agosto. Los interesados pueden inscribirse de forma gratuita respondiendo a este cuestionario.