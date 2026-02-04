Diagnosticados 43.000 nuevos casos de cáncer en Catalunya en 2025, de los que murieron 17.600 personas

Durante 2025 se diagnosticaron 43.633 nuevos casos de cáncer y murieron 17.696 personas a causa de esta enfermedad, según datos detallados por el Departament de Salut con motivo del Día Mundial contra el Cáncer. De las defunciones, 10.259 fueron de varones y 7.437 de mujeres.

El cáncer sigue siendo una de las principales causas de enfermedad y mortalidad, ha destacado el departamento que dirige Olga Pané. De los 43.633 casos detectados el pasado año, 24.482 fueron en hombres y 19.151 en mujeres. Los tumores más frecuentes siguen siendo el cáncer de próstata, colorrectal y de pulmón en los hombres y el cáncer de mama, colorrectal y de pulmón en las mujeres. El de pulmón se mantiene como el de mayor mortalidad en ambos géneros.

Por otra parte, Salut ha concretado que la supervivencia relativa de los pacientes a los cinco años es del 66,1% en las mujeres y del 54,2% en los hombres. En cambio, con una detección precoz, la supervivencia condicional a los diez años supera el 80%.

Biopsia líquida

Salut ha consolidado la biopsia líquida como prueba diagnóstica para mejorar el tratamiento de precisión en determinados casos de cáncer de pulmón. Es una técnica implementada hace un año y que ha beneficiado a alrededor de 200 pacientes. En concreto, se trata de una prueba que analiza el ADN tumoral a partir de una muestra de sangre y facilita el acceso a diagnósticos moleculares de alta complejidad. Puede ayudar a orientar el tratamiento en situaciones clínicas concretas.

Salut ha explicado que en el primer año de aplicación de la biopsia líquida se hace una evaluación de los resultados para conocer el impacto real y valorar, "en su caso, una posible ampliación de indicaciones clínicas en el futuro". El Campus Vall d'Hebron es el centro de referencia en Cataluña y, en este marco, se ha creado una unidad conjunta Hospital Universitari Vall d'Hebron-Vall d'Hebron Instituto de Oncología, con un circuito centralizado con derivación de muestras.

El departamento ha resaltado que con la incorporación de esta técnica se "refuerza" el modelo de oncología de precisión impulsado en Catalunya. Precisamente, el Programa de oncología de precisión en Catalunya, impulsado por el Servei Català de la Salut en julio de 2021, ha llevado a cabo 51.800 determinaciones moleculares en este período, la mayoría a partir de muestras de tejido tumoral, incluyendo más de 20.300 estudios en tumores sólidos.