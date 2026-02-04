Día Mundial del Cáncer 2026: ¿por qué se celebra el 4 de febrero?

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) decidieron acordar en el 2000 que el 4 de febrero de cada año se celebre el Día Mundial contra el Cáncer. El objetivo es concienciar a nivel mundial sobre una de las enfermedades mayoritarias de mortalidad difundiendo las acciones de prevención y detección temprana para detener el alarmante aumento de la incidencia.

El cáncer es una de las principales causas de muerte en España y en el mundo. Uno de cada tres varones y una de cada cuatro mujeres serán diagnosticados de cáncer a lo largo de su vida.

Día Internacional del Cáncer 2026

Este año 2026, el tema del Día Mundial contra el Cáncer es " Unidos por lo Único " . Define el papel crucial de la atención personalizada y centrada en el paciente en la lucha contra el cáncer. Destaca la importancia de adaptar los tratamientos oncológicos para atender las necesidades únicas de cada individuo.La incidencia del cáncer en España ha aumentado más de lo previsto el pasado año, en el que se registraron 247.771 nuevos casos, lo que supone que se han sobrepasado en más de mil las estimaciones hechas para 2020 basadas en el crecimiento demográfico.

¿Por qué se celebra el 4 de febrero?

El 4 de febrero de 2000, se celebró en París la Cumbre Mundial contra el Cáncer para el Nuevo Milenio, que marcó el inicio del Día Mundial contra el Cáncer. La introducción del Día Mundial contra el Cáncer es un componente clave de la Carta de París, que también busca impulsar la investigación, la prevención, la atención al paciente, la concienciación y la movilización mundial contra el cáncer.