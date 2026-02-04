Una comarca gerundense es la única de Catalunya con más nacimientos que defunciones

Catalunya sigue creciendo en población, pero lo hace prácticamente gracias a la inmigración. Según los datos definitivos de las Estimaciones de población del Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat), en 2024 el país ganó 111.895 habitantes, pese a registrar, por séptimo año consecutivo, más defunciones que nacimientos. El saldo natural -la diferencia entre nacimientos y defunciones- volvió a ser negativo, con 13.722 personas menos, una tendencia iniciada en 2018 que se ha consolidado en todo el territorio.

Sin embargo, existe una excepción significativa en el ámbito comarcal. Sólo una comarca catalana registró el año pasado un crecimiento natural positivo, es decir, más nacimientos que defunciones, mientras que en el resto el balance fue negativo o nulo. En el conjunto de Catalunya, en 2024 se contabilizaron 53.802 nacimientos y 67.524 defunciones.

En este contexto, el Gironès se desmarca como la única comarca de Catalunya con un crecimiento natural positivo. Durante 2024, registró un saldo de 330 personas más nacidas, un dato que contrasta con el resto del territorio. A mucha distancia, las comarcas con un balance natural más negativo fueron el Barcelonès (-4.130), el Baix Llobregat (-1.370) y el Maresme (-1.253).

Crecimiento natural de la población por comarcas

Este comportamiento demográfico del Gironès se explica, en parte, por su estructura de edades. Es la comarca con el mayor porcentaje de población joven de Catalunya: el 16,9% de los residentes tienen entre 0 y 15 años, por encima de la media catalana, que continúa a la baja y se sitúa en el 14,4%. Además, el Gironès es también una de las comarcas con menor peso de población de 65 o más años, con un 16,4%, muy por debajo de otros territorios más envejecidos.

En cuanto a los municipios, Girona y Salt figuran entre las ciudades catalanas de más de 10.000 habitantes con un mayor crecimiento natural, con 198 y 169 personas respectivamente.

Envejecimiento al alza

Pese a esta excepción, el panorama global sigue marcado por el envejecimiento. El porcentaje de población de 65 o más años en Catalunya ha aumentado hasta el 19,7%, mientras que el grupo de edad activa (16 a 64 años) sólo crece gracias a la migración. El año pasado, el saldo migratorio con el extranjero fue de 129.030 personas, el principal factor que explica el aumento de población hasta los 8,12 millones de habitantes a 1 de enero de 2025.

En las comarcas gerundenses, la dinámica demográfica refleja claramente ese contraste. Por un lado, el crecimiento de la población sigue vinculado principalmente a la llegada de personas procedentes del extranjero, que ha sido positivo en todas las comarcas catalanas. Por otro lado, el descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población siguen marcando la evolución natural del territorio, con saldo negativo en la mayoría de comarcas.