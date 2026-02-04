Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesBorrasca LeonardoQuirón PrevenciónReal MadridCáncerSarampiónRedes socialesDía Mundial Cáncer 2026OuigoNerea ErimiaEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Borrasca Leonardo, en directo: última hora de temporal de fuertes lluvias y la alerta roja en Andalucía

Las borrascas seguirán

Las borrascas seguirán

Claudio Guarino / Victoria Flores / Rocío Soler Coll

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La borrasca Leonardo llega este miércoles a la Península con 10 comunidades avisadas por fuerte viento, nieve, lluvia, tormenta, deshielo o mala mar. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogida por Servimedia, señala que hay aviso rojo -peligro extraordinario- por lluvias muy abundantes de al menos 150 litros por metro cuadrado en 12 horas en zonas de Cádiz (sierra de Grazalema) y Málaga (Ronda).

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del temporal Leonardo.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil requisa 5.000 botellas de alcohol de una tienda de El Vendrell
  2. Sanidad informa de problemas de suministro de un medicamento para tratar algunos tipos de cáncer
  3. Indignación entre los usuarios de la R4 en Manresa: 'En el trabajo lo entienden, pero ya empiezan a estar hartos
  4. Los taludes que han causado incidencias en Rodalies nunca habían sido sometidos a obras de prevención
  5. Dos caídas del centro de control de Adif han paralizado los trenes de Rodalies
  6. Las bandas latinas viran hacia el crimen organizado: violencia extrema, narcotráfico y ciberestafas
  7. Alejandro, expandillero de Forty-Two: 'Para dejar una banda juvenil hay que pagar con dinero o con sangre
  8. La AP-7 reabre a partir de este miércoles solo para que circulen buses interurbanos y de Renfe

Borrasca Leonardo, en directo: última hora de temporal de fuertes lluvias y la alerta roja en Andalucía

Borrasca Leonardo, en directo: última hora de temporal de fuertes lluvias y la alerta roja en Andalucía

Catalunya, con 44.000 casos nuevos de cáncer y 18.000 muertes en 2025, incorpora el test molecular de sangre para tratar el de pulmón

Catalunya, con 44.000 casos nuevos de cáncer y 18.000 muertes en 2025, incorpora el test molecular de sangre para tratar el de pulmón

Directo | Andalucía suspende clases este miércoles salvo en Almería ante lluvias "sin precedentes"

Directo | Andalucía suspende clases este miércoles salvo en Almería ante lluvias "sin precedentes"

44 especies de animales y plantas desaparecieron para siempre en 2025

44 especies de animales y plantas desaparecieron para siempre en 2025

Directo | Autobuses de Renfe pueden circular este miércoles por un carril de la AP-7 en Gelida dirección sur

Directo | Autobuses de Renfe pueden circular este miércoles por un carril de la AP-7 en Gelida dirección sur

Un camión choca con un tren en un paso a nivel de Valladolid sin causar heridos

Un camión choca con un tren en un paso a nivel de Valladolid sin causar heridos

Sergi Corral, meteorólogo: “De momento, los mapas indican dos semanas más de...”

Sergi Corral, meteorólogo: “De momento, los mapas indican dos semanas más de...”

La Fiscalía de Córdoba solicita un informe independiente sobre el accidente de Adamuz

La Fiscalía de Córdoba solicita un informe independiente sobre el accidente de Adamuz