Borrasca Leonardo, en directo: última hora de temporal de fuertes lluvias y la alerta roja en Andalucía

La borrasca Leonardo llega este miércoles a la Península con 10 comunidades avisadas por fuerte viento, nieve, lluvia, tormenta, deshielo o mala mar. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogida por Servimedia, señala que hay aviso rojo -peligro extraordinario- por lluvias muy abundantes de al menos 150 litros por metro cuadrado en 12 horas en zonas de Cádiz (sierra de Grazalema) y Málaga (Ronda).

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del temporal Leonardo.

La UME colaborará con los servicios de emergencias de Andalucía ante la llegada de la borrasca Unidades del Segundo Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han salido este martes de la Base de Morón, en Arahal (Sevilla), para colaborar con los servicios de emergencias de Andalucía ante la llegada de la borrasca. La UME ha precisado que trabajará en la contención de balsas mineras, rescate acuático y terrestre en diversos puntos de Andalucía.

El nivel del río Guadiana ha registrado durante las últimas horas una importante subida, pero sin incidencias relevantes El Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) ha informado de que a pesar de que el nivel del río Guadiana ha registrado durante las últimas horas una importante subida, provocada por los desembalses extraordinarios de las presas de Alqueva, Pedrógão (Portugal) y Chanza, la situación no ha provocado incidencias ni desbordamientos reseñables.

Siete carreteras cortadas en la provincia de Sevilla Un total de siete carreteras se encuentran cortadas en la provincia de Sevilla y hay cortes de suministro eléctrico en Coripe y zonas rurales de Morón de la Frontera, con unos 1.900 usuarios afectados a consecuencia del paso de la borrasca, según la Subdelegación del Gobierno en Sevilla.

Los bomberos han tenido 40 intervenciones esta noche en Cádiz por incidencias relacionadas con las lluvias En la provincia de Cádiz, se ha declarado la alerta roja y los bomberos han tenido que actuar en unas 40 intervenciones a lo largo de esta noche por incidencias relacionadas con las lluvias, aunque ninguna de ellas de relevancia, según ha informado el consorcio provincial. Estas 40 incidencias se suman a las 80 que los bomberos han tenido que atender en la provincia a lo largo del día de este martes.

Desalojo preventivo de más de 3.000 personas de zonas inundables en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga La dirección del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía ha señalado que durante la jornada de este martes se desalojó de forma preventiva a más de 3.000 personas de zonas inundables en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga.

Nuevas interrupciones en la red de trenes de Andalucía por desprendimientos y daños por el temporal en Granada y Málaga El servicio de trenes en Andalucía sigue gravemente afectado por los efectos de la borrasca Leonardo. Como estaba previsto desde primera hora de la mañana hay incidencias en las conexiones ferroviarias en Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla. Los problemas se han ido incrementando a lo largo de la mañana dando lugar a nuevas interrupciones en los servicios. Desde las siete de la mañana se han incorporado nuevas incidencias y líneas interrumpidas: Las condiciones metereológicas adversas en la bifurcación entre Tocón y Loja han provocado la suspensión de la circulación en el tramo de alta velocidad entre Antequera-Santa Ana-Granada

Un desprendimiento de tierras en Álora ha forzado la supresión de la conexión entre Málaga y Antequera. En esa misma zona hay problemas en los sistemas de electrificación.

Cortes de tráfico por riesgo de desborde del arroyo Miraflores en Sevilla La carretera SE-20 de nuevo vuelve a ser la más afectada por un temporal en Sevilla. El Ayuntamiento ha decidido ampliar el corte total durante la jornada de este miércoles debido a la crecida del caudal del arroyo Miraflores como medida preventiva. La carretera ya se cortó al tráfico durante toda la noche debido a la previsión de fuertes precipitaciones aunque estaba previsto que se reabriera al tráfico a primera hora de la mañana. Sin embargo, finalmente se mantendrá cortada.