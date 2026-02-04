Adif detecta 648 puntos que deben ser inspeccionados en Rodalies y prioriza los tramos costeros

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consellera de Territori, Vivenda y Transició Ecològica, Sílvia Paneque, se han reunido este miércoles para "repasar los avances en los trabajos de mantenimiento" de la red de Rodalies, donde los técnicos de la red han detectado hasta ahora 648 puntos que deben ser inspeccionados. La compañía ha optado por realizar actuaciones de emergencia en 31 de esos puntos, dando prioridad a los tramos costeros y centrándose en la protección de trincheras y taludes, y el acondicionamiento de la vía.

Durante la reunión, Santano y Paneque han repasado el plan de acción y se han centrado en dos puntos: la intensificación de las inspecciones en zonas sensibles de la red, identificadas por el personal de Adif y las incluidas en el Plan de Contingencias para fenómenos atmosféricos excepcionales, y la ejecución de obras urgentes de reparación por vía de emergencia en los puntos afectados, informa el Ministerio de Transportes en un comunicado. "El operativo actúa enviando equipos técnicos y cualificados a la zona en la que se realiza la inspección adecuada para poder detectar la incidencia y, en caso de haberla, se pone en marcha la vía de la emergencia para poder actuar de manera inmediata", explican.

Para los trabajos de mantenimiento de la red de Rodalies se han destinado más de 400 técnicos bajo la dirección de Adif. El operativo actúa enviando equipos técnicos y cualificados a la zona en la que se realiza la inspección correspondiente para poder detectar la incidencia y, en caso de que exista, se pone en marcha la vía de emergencia para poder actuar de manera inmediata.

Parte de los puntos para inspeccionar están en tramos próximos a la costa (Barcelona-Vilanova-Sant Vicenç de Calders o Barcelona-Mataró-Maçanet) y que discurren por zonas con mayor presencia de trincheras o taludes (La Garriga-Vic-Puigcerdà, Barcelona-Tarragona-Móra la Nova-Flix, Barcelona-Girona-Figueres o Castellbisbal-Mollet).

500 inspecciones técnicas

Actualmente se han completado ya más de 500 inspecciones técnicas detalladas, de las que más del 60% cuentan ya con informe técnico. Para estos reconocimientos se destinan más de 50 técnicos, que se suman al operativo desplegado, que realizan inspecciones visuales a pie de campo o recorridos en tren. Además, se está reforzando un programa de vigilancia continua que permite comunicar de manera inmediata la existencia de riesgos potenciales y adoptar las medidas técnicas necesarias de prevención.

Estas inspecciones se han ido actualizando y adaptando en cada momento a las necesidades de ejecución de actuaciones de emergencia, detectando más puntos en los que se requieren obras. Además, en estos reconocimientos se identifican los puntos en los que sea necesario reducir la velocidad y suprimir otras limitaciones temporales en los que las condiciones de la infraestructura lo permiten.

Para que el servicio ferroviario se preste en estas líneas, Adif emite un certificado de operatividad que tiene que ser ratificado por la Dirección General de Seguridad en la Circulación.