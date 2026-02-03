El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna

Suele aparecer en noviembre, antes de la gripe. Esta temporada, sin embargo, el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) ha llegado más tarde, tomando ahora el relevo a la influenza. Su positividad está en aumento y eso tiene reflejo en los ingresos. En la actualidad, las camas de Medicina Interna del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo se están llenando de víctimas de este virus y de una bacteria que se aprovecha de sus estragos, la del neumoco.

La hospitalización de Medicina Interna ha llegado a estar esta temporada de invierno por encima de un 200% debido a la gripe. O, mejor dicho, a las complicaciones que provoca en personas mayores, habitualmente, pluripatológicos. Atendió hasta 370 pacientes ingresados a la vez. Coincidió con la época de navidades y fue necesario abrir ocupar camas de otros servicios, convertir en dobles habitaciones individuales y abrir plantas que suelen estar cerradas en el Hospital Meixoeiro.

La situación se ha relajado con la baja de la ola epidémica de la gripe, pero le ha tomado el relevo el VRS. El Sergas señala que, en la última semana registrada, la positividad ha aumentado al 10,8%.

En Medicina Interna hay en estos momentos alrededor de 220 ingresados y la principal causa es el VRS y sus consecuencias en la población mayor. "Les da muchos problemas porque les produce mucha tos y broncoespasmos", explican fuentes hospitalarias.

Detallan que es un virus que prolifera mejor con temperaturas bajas, como las que se están extendiendo esta temporada. Además, los efectos de la gripe y el VRS facilitan una posterior infección bacteriana por neumococo. Unos casos que también están llegando a las urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro y acaban en ingreso.

Ensayo de la vacuna

El Hospital Álvaro Cunqueiro volvió a acoger este fin de semana un dispositivo extraordinario para la participación en el ensayo clínico Sincigal, que evalúa la reducción de ingresos en adultos tras la administración de una de las vacunas frente al VRS.

La espera para participar fue mucho menor que en la convocatoria de hace dos fines de semana. En el día de ayer, acudieron al complejo de Beade algo más de medio millar de personas (507, en concreto). En el conjunto de los 14 hospitales gallegos en los que se habilitaron puntos de vacunación, se presentaron un total de 3.338 personas, que elevaron la participación en el estudio a 42.294 gallegos.

La Consellería de Sanidade y la Fundación Pública Galega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago ha decidido ampliar la campaña durante todo el mes de febrero.

¿Cómo participar?

Cualquier persona mayor de 18 años puede participar en Sincigal acudiendo sin cita previa a los puntos habilitados en los hospitales de lunes a viernes. En Vigo es en la zona de docencia de la planta 0 del Álvaro Cunqueiro, de 15.30 a 19.30 horas.

También se puede participar en los centros de salud de López Mora, Lavadores, A Doblada, Pintor Colmeiro, Coia, Casco Vello, Rosalía de Castro-Beiramar, Cangas, Moaña, Salvatera, Redondela, Baiona, Val Miñor y Tui.

Además, equipos de enfermería se están desplazando a residencias sociosanitarias para ofrecer la participación en el ensayo a sus usuarios.