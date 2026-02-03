Compensación económica
Las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y Gelida ya pueden solicitar las ayudas en la sede electrónica de Transportes
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 4 de mayo y se dirige a los heridos y a los familiares de los fallecidos
Un fallo en el drenaje y un mantenimiento deficiente, factores tras la caída del muro de Gelida
Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Nuevas incidencias y principales líneas afectadas este martes
El Ministerio de Transportes ha abierto este martes el plazo para solicitar las ayudas para las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida, que finalizará el próximo 4 de mayo. “Estas ayudas tienen como objetivo ofrecer un apoyo económico inmediato a las personas afectadas y a sus familias, reducir la incertidumbre económica derivada de los accidentes y facilitar una tramitación ágil y accesible”, ha señalado el Gobierno.
Las ayudas puden solicitarlas en la misma web de Transportes el personal ferroviario y las personas que se encontraban a bordo en los trenes y y que resultaron heridos, así como los familiares de las personas fallecidas, de acuerdo con la orden y los criterios establecidos en la normativa aplicable.
El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), uno de los peores de la historia española, registró 46 muertos 292 heridos. Por su parte, en el siniestro de Gelida (Barcelona), murió un maquinista en prácticas y otras 37 personas resultaron heridas, cinco de ellas graves.
- Día de la Marmota 2026, hoy: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más | Vídeo
- 60 años de AP-7: del sueño interprovincial de Franco al debate pendiente sobre su financiación
- Chequeo a la AP-7: la gran autopista del Mediterráneo acumula más de 100 desperfectos en el asfalto
- Catalunya quiere eliminar la veda del jabalí y permitir la caza todo el año
- El sector logístico apuesta por duplicar las vías porque es “grave” que las mercancías circulen por la red de Rodalies
- Vall d'Hebron realiza el primer trasplante de cara del mundo con una donante fallecida por eutanasia: 'Ya puedo tragar y hablar
- Cuenta atrás para el despegue de la misión Artemis II: esta semana la humanidad se prepara para volver a la Luna tras 54 años de ausencia
- Poner coto a basuras y colonias de gatos: la clave para limitar la cría de los jabalíes