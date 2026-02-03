Las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y Gelida ya pueden solicitar las ayudas en la sede electrónica de Transportes

El Ministerio de Transportes ha abierto este martes el plazo para solicitar las ayudas para las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida, que finalizará el próximo 4 de mayo. “Estas ayudas tienen como objetivo ofrecer un apoyo económico inmediato a las personas afectadas y a sus familias, reducir la incertidumbre económica derivada de los accidentes y facilitar una tramitación ágil y accesible”, ha señalado el Gobierno.

Las ayudas puden solicitarlas en la misma web de Transportes el personal ferroviario y las personas que se encontraban a bordo en los trenes y y que resultaron heridos, así como los familiares de las personas fallecidas, de acuerdo con la orden y los criterios establecidos en la normativa aplicable.

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), uno de los peores de la historia española, registró 46 muertos 292 heridos. Por su parte, en el siniestro de Gelida (Barcelona), murió un maquinista en prácticas y otras 37 personas resultaron heridas, cinco de ellas graves.