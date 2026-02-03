Crisis de transporte
Territori contratará 230 buses más para garantizar la movilidad de los usuarios de Rodalies
EP
El Govern ha aprobado la contratación de emergencia de 230 autobuses a través del Departamento de Territori por 4.147.088 euros, que tiene el objetivo de "garantizar el derecho a la movilidad ante las incidencias que afecten el servicio de Rodalies".
Estos autobuses, informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes, se añaden a los ya incluidos en los planes alternativos de transporte implementados por Renfe Viajeros en aquellos recorridos en los que no se puede prestar el servicio ferroviario habitual.
El recorrido de los autobuses de refuerzo seguirán total o parcialmente los trayectos de la red de Rodalies, "con tal de minimizar el impacto de las incidencias ferroviarias en los desplazamientos cotidianos", explica el comunicado.
