Estos son los trenes de Renfe, Ouigo e Iryo suspendidos entre Barcelona y Madrid por el mantenimiento de las vías de Adif

Adif ha pedido a las operadoras ferroviarias que prestan servicio en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona que supriman los últimos trayectos de la jornada, ya que esos trenes llegaban en el horario de mantenimiento que se usa a efectos de revisión y reparación de la infraestructura.

La medida se pone en marcha a partir de este lunes y únicamente en ese corredor, lo que permitirá a los equipos de mantenimiento de Adif desarrollar las habituales tareas de conservación de la vía férrea cuando no circulan servicios comerciales.

El plan alternativo de Iryo

Iryo ha anunciado un plan de transporte alternativo en la línea Madrid-Barcelona, con parada en Zaragoza, como consecuencia de los trabajos de diagnóstico y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, y que pasará, entre otras medidas, por la supresión de varios servicios.

Este plan, que estará en vigor desde el 5 de febrero hasta el 7, se anuncia un día después de Adif pidiera a las operadoras ferroviarias que prestan servicio en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona que supriman los últimos trayectos de la jornada, ya que esos trenes llegaban en el horario de mantenimiento que se usa a efectos de revisión y reparación de la infraestructura.

Iryo ha anunciado en un comunicado que concretamente, durante este periodo, quedarán suprimidos varios servicios comerciales, correspondientes a los trenes con salida habitual 16:37 desde Madrid y a las 8:45 desde Barcelona.

Ya había cancelado desde la semana pasada los últimos servicios entre Madrid y Barcelona para garantizar suficientes tiempos de rotación. La empresa de capital mayoritariamente italiano suspendió provisionalmente cuatro trenes, dos por la mañana y otros dos por la tarde, de modo que el último servicio llega a Barcelona a las 22:21 horas.

Los afectados por estos cambios están siendo reubicados en otros servicios o, si lo prefieren, pueden optar por la cancelación con devolución íntegra del billete, según ha añadido el comunicado.

Las cancelaciones de Renfe

En aplicación de esta recomendación, Renfe suprimirá desde este lunes los AVE con salida de la estación de Madrid-Puerta de Atocha de las 20:27 y las 21:07 horas y, de vuelta, el que sale de Barcelona-Sants a las 21:05 horas.

La operadora pública española mantendrá bloqueada la venta de billetes para estos horarios de manera temporal, han informado a EFE fuentes de la compañía. A tenor de estas suspensiones, Renfe ha reubicado a los viajeros en trenes en doble composición para asegurar la disponibilidad de plazas y ofrecerá a los usuarios la opción de realizar cambios o anulaciones sin coste si la alternativa propuesta no se ajusta a sus necesidades.

Ouigo: cinco frecuencias

Por su parte, Ouigo ha explicado en una nota de prensa que, dadas la limitaciones temporales de velocidad en la línea Madrid-Barcelona y en coordinación con Adif, mantiene suspendidos desde el pasado jueves el tren que sale de Barcelona a las 06:25 horas y el que sale de Madrid a las 21:02 horas.

La compañía de capital francés ha reagrupado a los viajeros del primer servicio de la mañana en el de las 07:35 horas, con un tren en doble composición.

Igualmente, los viajeros del tren con salida de Madrid a las 21:02 horas se han reubicado en el anterior, con salida a las 20:10 horas, que también circulará en doble composición.

A partir de este jueves y, en principio, hasta el próximo domingo, Ouigo ha reajustado los horarios y tendrá cinco frecuencias (un viaje de ida y otro de vuelta).