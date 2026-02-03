En Directo
Crisis ferroviaria
Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Nuevas incidencias y principales líneas afectadas este martes
La factura del Govern por la crisis de Rodalies ya asciende a 5,2 millones de euros, que reclamarán al Ministerio de Transportes
Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló el martes 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención de la AP-7 que había caído sobre la vía entre Gelida y Martorell. A consecuencia de esto, ha habido interrupciones del servicio ferroviario, paros de maquinistas y reuniones con el Govern y el Ministerio de Transportes para reparar los tramos considerados peligrosos y reanudar el servicio.
EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre las consecuencias de este accidente ferroviario. La autopista AP-7 permanecerá cortada al menos hasta el 9 de febrero. El servicio ferroviario aún funciona con alteraciones.
Servicios de este martes
Recordamos cómo está Rodalies:
--R1: L'Hospitalet de Llobregat - Blanes: servicio en tren.
Blanes - Maçanet Massanes: servicio alternativo por carretera.
--R2 - R2 Nord: Circulación en todo su recorrido con la oferta habitual.
--R2 Sud: Dos trenes por hora y sentido. Con refuerzos puntuales entre Vilanova i la Geltrú y Barcelona, "por incidencia a la infraestructura entre Bellvitge y Sants, lo cual supone una restricción de la capacidad operativa".
--R3: Fabra i Puig - Puigcerdà: servicio alternativo por carretera por las obras programadas de desdoblamiento de la vía que se está haciendo desde octubre.
--R4: Sant Vicenç de Calders - Sant Sadurní d'Anoia: servicio en tren.
Sant Sadurní d'Anoia - Martorell Central: servicio alternativo por carretera.
Martorell Central - Terrassa Nord: servicio en tren.
Terrassa Nord - Manresa: servicio alternativo por carretera.
--R7: Servicio alternativo por carretera por las obras programadas en Montcada Bifurcació.
--R8: Servicio alternativo por carretera entre Martorell y Mollet Sant Fost donde los viajeros pueden continuar en los trenes de la R2 Nord.
--RL4:
Lleida - Cervera (RL3 / RL4): servicio en tren.
Cervera - Manresa: servicio alternativo por carretera.
--RG1: Maçanet-Massanes - Portbou: servicio en tren.
--R11: Barcelona Sants - Figueres / Portbou: servicio en tren.
--R13 y R14 Lleida - Vinaixa: servicio en tren.
R13: servicio alternativo por carretera entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders.
R14: servicio alternativo por carretera entre Vinaixa y Reus.
--R15: Barcelona Estació de França - Reus: servicio en tren.
Reus - Riba-roja d'Ebre: servicio alternativo por carretera.
--R16 / R17: Circulación ferroviaria en todo su recorrido.
--RT1: Tarragona - Reus: servicio en tren.
Reus - La Plana Picamoixons: servicio alternativo por carretera.
--Barcelona Sants - Camp de Tarragona - Lleida-Pirineus: "Como refuerzo de la oferta habitual", se mantienen nuevos servicios especiales gratis de Media Distancia por la línea de Alta Velocidad entre Barcelona y Lleida con 4 servicios adicionales.
Rodalies empezará el servicio este martes con las mismas condiciones que hoy
Rodalies comenzará el servicio el martes en las mismas condiciones que este lunes, según ha explicado en la estación de Sants el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona. Se mantiene, por tanto, el servicio por carretera para 11 líneas. Este lunes se ha recuperado en tren el tramo de Figueres a Portbou de la línea R11, que mañana realizará todo el recorrido en tren. El portavoz de Renfe ha reiterado el mensaje de la mañana: “Se está garantizando la movilidad” de los usuarios en transporte ferroviario o en autobús, mientras se sigue trabajando para recuperar “progresivamente” más tramos en tren. Así, la R1, RG1, R3, R4, RL4, R7, R8, R13, R14, R15 y RT1 mantienen tramos en tren y en autobús, mientras que la R2 norte, la R2 sur, la R11, la R16 y la R17 prestan todo el servicio en tren. También habrá velocidad limitada.
Los sindicatos ferroviarios se concentran ante Transportes para exigir más seguridad en el tren
Los sindicatos ferroviarios se concentrarán este martes ante la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como primer acto unitario para exigir medidas concretas que refuercen la seguridad y la organización del sistema ferroviario en su conjunto, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Alt Penedès). En la concentración de mañana al mediodía, previa a las tres jornadas de huelga de 24 horas convocadas para los próximos 9, 10 y 11 de febrero, se darán cita representantes de todas las organizaciones sindicales que integran los comités generales de empresa del Grupo Renfe y Adif.
Govern dice estar absolutamente centrado en resolver contingencias de Rodalies
El gobierno catalán ha asegurado este lunes que está "absolutamente centrado en resolver la contingencia del momento", en relación a las incidencias que aún presenta el servicio ferroviario de Rodalies. Así lo ha dicho este lunes la portavoz del gobierno catalán y consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la clausura del simposio energético organizado por Funseam en la sede de Foment en Barcelona. Paneque ha hecho una breve alusión a Rodalies en su discurso, si bien no ha entrado a valorar la evolución del servicio de Rodalies durante el día de hoy. "El Govern en su conjunto está absolutamente centrado en resolver la contingencia del momento y en continuar trabajando en lo estructural", ha dicho en alusión tanto a las incidencias de los últimos días en Rodalies como a las obras que se están haciendo para mejorar el servicio a más largo plazo.
Sin entrar en más consideraciones, Paneque ha comentado que son días "muy complejos" para la movilidad en Catalunya, "tanto para los usuarios de Rodalies como para el ámbito económico", por los problemas que está habiendo también en el transporte de mercancías. El servicio de Rodalies sigue este lunes sin recuperar la normalidad, aunque Renfe ha asegurado que está garantizada la movilidad de los pasajeros, ya sea en tren o mediante servicio alternativo por carretera, mientras se sigue trabajando para restablecer la circulación ferroviaria en los tramos afectados.
Moret (PSC) afirma que la crisis en Rodalies no es "incompatible" con negociar los Presupuestos
La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado este lunes que la crisis de movilidad por la situación en Rodalies no es "incompatible" con negociar los Presupuestos con sus socios de investidura, ERC y Comuns. "No es incompatible ni ha de impedir que se mantengan los espacios de negociación y los espacios de trabajo conjunto con los socios de investidura que intenten garantizar entornos que faciliten nuevos acuerdos", ha defendido en una rueda de prensa desde la sede del partido.
Ha sostenido que, desde la investidura del presidente, Salvador Illa, han mantenido un espacio "estable y continuo de confianza" con sus socios, que se mantiene, aunque no hay calendario para el inicio de las negociaciones presupuestarias. Ha admitido que, en este momento, "todo el mundo está centrado en buscar las soluciones" a la crisis de Rodalies, y que es la prioridad, pero que no es incompatible con que se puedan iniciar estas reuniones.
ERC ve el nombramiento del nuevo director de Rodalies como un paso para acelerar traspaso
La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha celebrado este lunes el nombramiento del actual CEO de la empresa mixta de Rodalies, Òscar Playà, como nuevo director de Renfe en Cataluña, al considerar que contribuye a "acelerar" el traspaso de Rodalies. El Govern ha oficializado hoy la designación de Playà como responsable de Renfe en Cataluña, que sigue siendo la operadora del servicio de Rodalies, Media Distancia y Regionales, en virtud de un acuerdo con el Ministerio de Transportes y ERC.
En una rueda de prensa en la sede del partido, Alamany ha subrayado que Playà deberá tener "una estructura directiva que le acompañe y que no acepte chantajes de maquinistas" para poder seguir avanzando en el traspaso. A su vez, ha exigido acelerar la llegada de nuevos trenes a la red y el traspaso de las líneas, así como garantizar la ejecución del plan de mejora del servicio.
La plataforma en defensa de la R3 reclama “reestructurar” los servicios alternativos en el tramo La Garriga–Tor de Querol
La plataforma en defensa de la R3 pide "reestructurar" los servicios alternativos del tramo de la R3 entre La Garriga y Tor de Querol-Enveig porque la movilidad "no está garantizada", a pesar de que así lo aseguren el Govern y Renfe cuando hablan del conjunto de Rodalies. Se quejan de que no se puede considerar una buena cobertura del trayecto si un usuario "tiene que coger tres autobuses distintos, que no están coordinados, para moverse dentro de una misma comarca", ni tampoco si las esperas son de una hora o se incrementa de forma "desmesurada" la duración de los trayectos. Afirman que la situación "se está alargando y es insostenible".
"Decir a las personas que tienen que ir al instituto, a la universidad o a trabajar que esperen 1 h o más no es garantizar su movilidad", critican. Desde la plataforma señalan que solo se puede afirmar que se garantiza si se ofrece un servicio "a la altura" de lo que necesitan los usuarios habituales de la línea, y no "limitarse a tener autobuses dando vueltas".
Ante la queja por lo que consideran un aumento de tiempo “desmesurado”, ponen como ejemplo el trayecto Sant Martí de Centelles-Torelló (con transbordos necesarios en Centelles y Vic) o La Garriga-Vic (con transbordo necesario en Centelles). Denuncian, además, que Rodalies no ha publicado los horarios con la hora de paso por cada estación de los servicios que se prestan en los tramos La Garriga-Centelles (se desconocen las horas de paso por Figaró y Sant Martí) y en el tramo Centelles-Vic (se desconocen las horas de paso por Hostalets y Sant Miquel de Balenyà).
Reclaman una quitanieves
También denuncian que los autobuses que circulan por la Collada de Toses no son “efectivos ni fiables” porque el trayecto “es más largo y menos confortable”. Con las nevadas de estos días, además, no siempre se ha podido prestar el servicio o “no se hace con todas las garantías de seguridad”, denuncian.
Ante esta situación, reclaman que se reabra el tramo ferroviario que va desde Centelles hasta Enveig y que la zona disponga de una máquina quitanieves para garantizar el servicio ferroviario en caso de nevadas. Desde la plataforma también recuerdan que el corte en este tramo no se debe a las obras entre Parets y La Garriga, sino que en este caso se debe "al mal estado de la infraestructura". La circulación de trenes quedó interrumpida tras el accidente mortal de Gelida y, desde entonces, se está operando con transporte alternativo.
Adif ha solicitado a las operadoras que presten servicio al corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona que supriman los últimos servicios de la jornada
Adif ha solicitado a las operadoras que presten servicio al corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona que supriman los últimos servicios de la jornada con el objetivo de disponer de un período adecuado para la realización del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria en horario nocturno.
Por este motivo, desde hoy, lunes 2 de febrero, se suprimirán los siguientes trenes AVE del corredor Madrid-Barcelona:
* AVE Madrid Puerta de Atocha (20.27 h) – Barcelona Sants (23.48 h)
* AVE Madrid Puerta de Atocha (21.07 h) – Barcelona Sants (23.59 h)
* AVE Barcelona Sants (21.05 h) – Madrid Puerta de Atocha (23.58 h)
* Se han llevado a cabo reubicaciones automáticas para los viajeros afectados por estas supresiones de servicios. Los trenes utilizados para estas reubicaciones circularán en doble composición a fin de asegurar la disponibilidad de plazas.
La venta de los trenes suprimidos permanecerá bloqueada temporalmente.
* Renfe está informando a los clientes de su nuevo tren, coche y asiento, derivado del proceso de reubicación automática. Asimismo, se les ofrecerá la opción de realizar cambios o anulaciones sin coste si la alternativa propuesta no se ajusta a sus necesidades.
Supresión de servicios LAV Madrid-Barcelona
Con el objetivo de disponer de un periodo adecuado para la realización del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, en horario nocturno, Adif ha solicitado a las operadoras que prestan servicio en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona que supriman los últimos servicios de la jornada ya que estos trenes estaban llegando dentro de la banda de mantenimiento que se utiliza a efectos de revisión y reparación de la infraestructura.
Esta medida, que se pone en marcha a partir de hoy y únicamente en este corredor, permitirá a los equipos de mantenimiento de Adif desarrollar las habituales tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales.
Comuns acusa al Govern de actuar "tarde y mal" en un servicio de Rodalies "sin normalidad"
Candela López, coordinadora nacional de Comuns, ha acusado este lunes al Govern del PSC de actuar "tarde y mal" en un servicio de Rodalies que sigue sin volver a la "normalidad".
Esta semana ha arrancado con trenes que van tarde, una decena de tramos que hay que cubrir con bus y dosis de paciencia de los usuarios en otro lunes en el que Rodalies y Regionales no han recuperado aún la normalidad previa al accidente de Gelida (Barcelona) del pasado 20 de enero.
"El Govern había prometido normalidad en Rodalies después de más de dos semanas de caos. Y hoy es evidente que esta normalidad no llegará. El Govern actúa tarde, actúa mal y actúa de manera descoordinada", ha denunciado López, en unas declaraciones difundidas por los comunes.
