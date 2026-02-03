Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Nuevas incidencias y principales líneas afectadas este martes

La factura del Govern por la crisis de Rodalies ya asciende a 5,2 millones de euros, que reclamarán al Ministerio de Transportes

Renfe "garantiza la movilidad ferroviaria o por carretera"

Renfe "garantiza la movilidad ferroviaria o por carretera"

Renfe "garantiza la movilidad ferroviaria o por carretera". Lo explica el portavoz de Renfe, Antonio Carmona.

Helena López

Barcelona
Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló el martes 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención de la AP-7 que había caído sobre la vía entre Gelida y Martorell. A consecuencia de esto, ha habido interrupciones del servicio ferroviario, paros de maquinistas y reuniones con el Govern y el Ministerio de Transportes para reparar los tramos considerados peligrosos y reanudar el servicio.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre las consecuencias de este accidente ferroviario. La autopista AP-7 permanecerá cortada al menos hasta el 9 de febrero. El servicio ferroviario aún funciona con alteraciones.

TEMAS

Directo | El servicio de Rodalies sigue hoy con 11 tramos cortados y velocidad limitada

