Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Nuevas incidencias y principales líneas afectadas este martes

La plataforma en defensa de la R3 reclama “reestructurar” los servicios alternativos en el tramo La Garriga–Tor de Querol

La plataforma en defensa de la R3 pide "reestructurar" los servicios alternativos del tramo de la R3 entre La Garriga y Tor de Querol-Enveig porque la movilidad "no está garantizada", a pesar de que así lo aseguren el Govern y Renfe cuando hablan del conjunto de Rodalies. Se quejan de que no se puede considerar una buena cobertura del trayecto si un usuario "tiene que coger tres autobuses distintos, que no están coordinados, para moverse dentro de una misma comarca", ni tampoco si las esperas son de una hora o se incrementa de forma "desmesurada" la duración de los trayectos. Afirman que la situación "se está alargando y es insostenible".

"Decir a las personas que tienen que ir al instituto, a la universidad o a trabajar que esperen 1 h o más no es garantizar su movilidad", critican. Desde la plataforma señalan que solo se puede afirmar que se garantiza si se ofrece un servicio "a la altura" de lo que necesitan los usuarios habituales de la línea, y no "limitarse a tener autobuses dando vueltas".

Ante la queja por lo que consideran un aumento de tiempo “desmesurado”, ponen como ejemplo el trayecto Sant Martí de Centelles-Torelló (con transbordos necesarios en Centelles y Vic) o La Garriga-Vic (con transbordo necesario en Centelles). Denuncian, además, que Rodalies no ha publicado los horarios con la hora de paso por cada estación de los servicios que se prestan en los tramos La Garriga-Centelles (se desconocen las horas de paso por Figaró y Sant Martí) y en el tramo Centelles-Vic (se desconocen las horas de paso por Hostalets y Sant Miquel de Balenyà).

Reclaman una quitanieves

También denuncian que los autobuses que circulan por la Collada de Toses no son “efectivos ni fiables” porque el trayecto “es más largo y menos confortable”. Con las nevadas de estos días, además, no siempre se ha podido prestar el servicio o “no se hace con todas las garantías de seguridad”, denuncian.

Ante esta situación, reclaman que se reabra el tramo ferroviario que va desde Centelles hasta Enveig y que la zona disponga de una máquina quitanieves para garantizar el servicio ferroviario en caso de nevadas. Desde la plataforma también recuerdan que el corte en este tramo no se debe a las obras entre Parets y La Garriga, sino que en este caso se debe "al mal estado de la infraestructura". La circulación de trenes quedó interrumpida tras el accidente mortal de Gelida y, desde entonces, se está operando con transporte alternativo.