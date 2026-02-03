Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesCáncerCaso FlechaBarcelonaCatalunyaRedes socialesZBEParoIsabel CoixetJavier CastilloEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

Investigación abierta

Peleas ilegales en la central térmica de Cercs: los Mossos identifican a 51 personas

Los hechos ocurrieron el domingo al mediodía y los agentes fueron alertados por un testigo

Alejandro, expandillero de Forty-Two: "Las bandas van a las fiestas mayores con armas porque salen a cazar a grupos rivales"

Imagen de las peleas en la central de Cercs que un asistente colgó en sus redes.

Imagen de las peleas en la central de Cercs que un asistente colgó en sus redes. / Regió 7

Eduard Font Badia

Manresa
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra identificaron el pasado domingo 1 de febrero al mediodía a 51 personas por organizar y participar en peleas ilegales en el interior de la central térmica de Cercs (Berguedà). Además del peligro inherente a esta actividad, los agentes consideran que alrededor de eventos como este podrían organizarse apuestas ilegales.

Según ha adelantado l'Aquí Berguedà y ha podido confirmar el diario Regió7, del grupo Prensa Ibérica, la policía fue alertada por un testigo. Los Mossos activaron varias patrullas y, cuando llegaron al lugar de los hechos, ya había terminado la competición, pero se encontraron con un numeroso grupo de personas que llevaban material de combate, muchas de las cuales presentaban signos evidentes de haber peleado, con heridas en la cara o las extremidades, e incluso encontraron un cuadrilátero montado en el que habrían tenido lugar las peleas. De hecho, en las paredes aún colgaba publicidad, ya que el evento fue grabado para ser divulgado, como también hicieron algunos de los combatientes en sus redes sociales.

Los Mossos agradecen la colaboración ciudadana que permitió conocer esta actividad en tiempo real. Los agentes alertan sobre la peligrosidad de peleas como estas, que pueden provocar lesiones graves en los combatientes e incluso llegar a ser letales. Además, advierten de que alrededor de este tipo de peleas también se puede mover dinero de forma ilegal, muchas veces en forma de apuestas.

Otra cuestión es que los propietarios de la térmica deseen presentar una denuncia por acceso ilícito a las instalaciones, que se encuentran abandonadas.

De momento, los Mossos han abierto diligencias y han puesto el caso en manos del juzgado. Las peleas que se pudieron ver en Cercs, de tipo Street Fighter (como el videojuego), se celebraron sin guantes y sin muchas reglas. Esta es la primera vez que se detecta una actividad de este tipo en la Catalunya Central en los últimos años, aunque hace algunos años se celebró una pelea similar en Mollet del Vallès.

Noticias relacionadas y más

Regió7 ha hablado con el alcalde de Cercs, Urbici Malagarriga, quien ha recordado que un "hecho así no había ocurrido nunca en el pueblo" y ha lamentado los hechos, aunque no ha querido hacer más valoraciones, ya que el caso está siendo investigado por los Mossos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Día de la Marmota 2026, hoy: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más | Vídeo
  2. La Guardia Civil requisa 5.000 botellas de alcohol de una tienda de El Vendrell
  3. 60 años de AP-7: del sueño interprovincial de Franco al debate pendiente sobre su financiación
  4. Chequeo a la AP-7: la gran autopista del Mediterráneo acumula más de 100 desperfectos en el asfalto
  5. Indignación entre los usuarios de la R4 en Manresa: 'En el trabajo lo entienden, pero ya empiezan a estar hartos
  6. Catalunya quiere eliminar la veda del jabalí y permitir la caza todo el año
  7. Sanidad informa de problemas de suministro de un medicamento para tratar algunos tipos de cáncer
  8. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio

Guardias urbanos fuera de servicio atrapan a un ladrón que robó un móvil en el Gòtico tras una persecución

Guardias urbanos fuera de servicio atrapan a un ladrón que robó un móvil en el Gòtico tras una persecución

Los bebés clasifican objetos en el cerebro desde los dos meses, según los neurocientíficos

Los bebés clasifican objetos en el cerebro desde los dos meses, según los neurocientíficos

Peleas ilegales en la central térmica de Cercs: los Mossos identifican a 51 personas

Peleas ilegales en la central térmica de Cercs: los Mossos identifican a 51 personas

La UB se personará en el caso Flecha: "No se puede vulnerar el código ético y usar el nombre de la UB de forma perversa"

La UB se personará en el caso Flecha: "No se puede vulnerar el código ético y usar el nombre de la UB de forma perversa"

La AP-7 reabre en Gelida a partir de este miércoles solo para que circulen buses interurbanos y de Renfe

La AP-7 reabre en Gelida a partir de este miércoles solo para que circulen buses interurbanos y de Renfe

Directo | Puente pide disculpas a los usuarios de Rodalies y atribuye el caos a un "exceso de obras" tras la falta de inversión de gobiernos del PP

Directo | Puente pide disculpas a los usuarios de Rodalies y atribuye el caos a un "exceso de obras" tras la falta de inversión de gobiernos del PP

El secretario de Estado de Transportes se instala en Barcelona hasta que Rodalies recupere la normalidad

El secretario de Estado de Transportes se instala en Barcelona hasta que Rodalies recupere la normalidad

La explicación científica edl fenómeno de la procrastinación: no es pereza, es miedo al fracaso

La explicación científica edl fenómeno de la procrastinación: no es pereza, es miedo al fracaso