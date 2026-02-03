Peleas ilegales en la central térmica de Cercs: los Mossos identifican a 51 personas

Los Mossos d'Esquadra identificaron el pasado domingo 1 de febrero al mediodía a 51 personas por organizar y participar en peleas ilegales en el interior de la central térmica de Cercs (Berguedà). Además del peligro inherente a esta actividad, los agentes consideran que alrededor de eventos como este podrían organizarse apuestas ilegales.

Según ha adelantado l'Aquí Berguedà y ha podido confirmar el diario Regió7, del grupo Prensa Ibérica, la policía fue alertada por un testigo. Los Mossos activaron varias patrullas y, cuando llegaron al lugar de los hechos, ya había terminado la competición, pero se encontraron con un numeroso grupo de personas que llevaban material de combate, muchas de las cuales presentaban signos evidentes de haber peleado, con heridas en la cara o las extremidades, e incluso encontraron un cuadrilátero montado en el que habrían tenido lugar las peleas. De hecho, en las paredes aún colgaba publicidad, ya que el evento fue grabado para ser divulgado, como también hicieron algunos de los combatientes en sus redes sociales.

Los Mossos agradecen la colaboración ciudadana que permitió conocer esta actividad en tiempo real. Los agentes alertan sobre la peligrosidad de peleas como estas, que pueden provocar lesiones graves en los combatientes e incluso llegar a ser letales. Además, advierten de que alrededor de este tipo de peleas también se puede mover dinero de forma ilegal, muchas veces en forma de apuestas.

Otra cuestión es que los propietarios de la térmica deseen presentar una denuncia por acceso ilícito a las instalaciones, que se encuentran abandonadas.

De momento, los Mossos han abierto diligencias y han puesto el caso en manos del juzgado. Las peleas que se pudieron ver en Cercs, de tipo Street Fighter (como el videojuego), se celebraron sin guantes y sin muchas reglas. Esta es la primera vez que se detecta una actividad de este tipo en la Catalunya Central en los últimos años, aunque hace algunos años se celebró una pelea similar en Mollet del Vallès.

Regió7 ha hablado con el alcalde de Cercs, Urbici Malagarriga, quien ha recordado que un "hecho así no había ocurrido nunca en el pueblo" y ha lamentado los hechos, aunque no ha querido hacer más valoraciones, ya que el caso está siendo investigado por los Mossos.