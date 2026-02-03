El 77% de los becados en Catalunya para opositar a juez, fiscal o letrado judicial son mujeres

El 77 % de las personas becadas en Catalunya para preparar oposiciones a juez, fiscal o letrado judicial de la administración de justicia son mujeres, según se desprende del análisis realizado por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE), promotor de estas ayudas.

El Departamento de Justicia y Calidad Democrática ha destinado una inversión total de 2,84 millones de euros para estas becas, con las que se ha ofrecido ayudas a 50 personas, según informa este martes la consellería en un comunicado. Cada persona beneficiaria de esta beca recibirá 1.184 euros mensuales durante cuatro años, del 2026 al 2029, para poder dedicarse de manera exclusiva a la preparación de las pruebas.

De estas 50 personas que han obtenido la beca y a la que aspiraban 118, 20 optan a la judicatura, 20 a fiscal y 10 a letrado de la administración de justicia, cuyos resultados se publicitaron el pasado 7 de enero en el portal web del CEJFE. De ellas, 37 son mujeres, lo que representa el 77 % del total, y la media de edad de los becados se sitúa en 25,5 años, con edades comprendidas entre los 22 y los 34. Por provincias, la de Barcelona concentra el grueso, con 29 personas becadas -el 58 % del total-; seguida de la de Lleida, con 8; Girona, con 6, y Tarragona, con 5.

Durante el acto de entrega de estas becas, celebrado ayer, el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, destacó que estas ayudas representan la posibilidad de poder hacer oposiciones sin depender de una financiación propia: "Es una manera de asegurarnos que no nos dejamos talento por el camino, porque el país no se puede permitir perder este talento", afirmó.