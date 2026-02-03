Dos caídas del centro de control de Adif han paralizado los trenes de Rodalies

Dos caídas en menos de una hora de los sistemas del Centro de Control de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif en Barcelona han vuelto a paralizar este martes a primera hora de la mañana el servicio de Rodalies. Aunque los técnicos han podido resolver ambas incidencias en pocos minutos, las incidencias están afectando todo el tráfico ferroviario.

La primera incidencia se ha registrado a las 7:10 horas. En ese momento, los trenes de todos los trenes de la red de Rodalies en Catalunya se han parado allí donde se encontraban. Los usuarios iban reportando por las redes que sus trenes se habían parado. En algún caso, se ha informado de que se trataba de una caída en el sistema de señalización de Adif. En la Estació de Sants, la megafonía ha informado de que se suspendían todas las líneas, generando un gran desconcierto.

Segunda caída

Sin embargo, el sistema se ha restablecido pasados muy pocos minutos. A las 7:15 ya se estaban recuperando progresivamente los sistemas y veinte minutos después la incidencia se daba por resuelta. Pero por poco tiempo. Media hora después, ha vuelto a caer el sistema.

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha explicado que los técnicos de la responsable de la infraestructura, Adif, están analizando lo ocurrido para conocer las causas de la incidencia.

El comisionado para la transferencia de Rodalies, Pere Macias, ha explicado que la circulación se ha restablecido y ha añadido que la segunda suspensión, poco después de las 08.00, fue "muy breve" y que se trató "simplemente de un reajuste" derivado de la primera suspensión. Sobre la primera, ha apuntado que les informaron que la parada fue de "unos 10 minutos".

Renfe ha paralizado en ambos casos los servicios de Rodalies y Media distancia durante el tiempo en que se han producido las incidencias. También ha informado de que los trenes han vuelto a ponerse en marcha al resolverse éstas, si bien ha advertido de que estos problemas causarán demoras en las frecuencias, que irán recuperándose progresivamente.

Las incidencias han sido comunicadas a los pasajeros a través de la megafonía de las estaciones y las redes sociales de Adif y Renfe.

El pasado día 26 de enero, dos incidencias en este mismo centro, debido a problemas de un programa informático, sumieron en el caos el servicio ferroviario en Catalunya, lo que provocó el cese de dos altos cargos de Adif y Renfe.

Más buses y suspensión de ZBE

Visto lo visto, que Rodalies no acaba de arrancar, el Govern ha iniciado el proceso para mantener la suspensión de las zonas de bajas emisiones (ZBE) y ha pedido a Renfe que refuerce los servicios con autobús en algunas líneas.

Macias ha explicado que el Ejecutivo catalán ha tomado varias iniciativas al ver que la situación "se estaba alargando" y que el servicio ferroviario no había recuperado aún la normalidad. La primera de estas iniciativas es mantener la suspensión de las ZBE. Para hacerlo efectivo, la directora general de Calidad Ambiental se dirigió este lunes a los ayuntamientos y al área metropolitana de Barcelona, que son los organismos competentes, para poder hacer el decreto de continuidad de la suspensión.

Macias explicó que esta era una demanda de las plataformas de usuarios, que lo habían solicitado específicamente para el caso de Tarragona, pero que se aplicará para el conjunto de las ciudades que están obligadas a tener ZBE.

Por otro lado, explicó que han solicitado a Renfe el refuerzo y la ampliación de algunos de los servicios que se están prestando con autobuses en diversas líneas.

Una de estas es la R8, que realizaba el servicio alternativo de Mollet a Martorell, pero a partir de este miércoles el servicio comenzará en Granollers, según indicó el comisionado. Esto servirá, según Macias, para reforzar el tramo de Granollers a Mollet, al constatar que está "muy cargado" y donde los usuarios pedían este refuerzo.

Por otro lado, las plataformas de usuarios también habían expresado sus quejas por el servicio alternativo que afecta a Reus y Valls, y su conexión con Barcelona, debido a la situación de los regionales del sur. Ante esto, el Govern ha transmitido a Renfe la necesidad de complementar estos servicios alternativos.

En tercer lugar, el comisionado indicó que también quiere que se vuelva a analizar el servicio por carretera que ya estaba establecido en la R3 por obras, para que se puedan adaptar y ampliar los horarios a la realidad actual, derivada de la crisis en Rodalies. "Desde el Govern se ha indicado a Renfe que, lo antes posible, refuerce y mejore estos servicios", resumió.