Accidente de tráfico
Muere una mujer de 72 años atropellada por un camión en la C-243b en Sant Sadurní d'Anoia
A raíz del siniestro, se han activado seis patrullas de la policía, así como una unidad terrestre y el helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques
Una viandante ha muerto este martes tras ser atropellada por un camión en la C-243b, en Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), según ha informado el Servei Català de Trànsit. Los Mossos han recibido el aviso a las 9.08 horas. Los hechos han tenido lugar en el punto kilométrico 18,1 de la vía, cuando, por causas que se están investigando, el vehículo pesado ha atropellado a la mujer.
La víctima es M.P.C., de 72 años y vecina de Sant Sadurní d'Anoia. A raíz del siniestro, se han activado seis patrullas de la policía, así como una unidad terrestre y el helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Desde principios de año seis personas han perdido la vida en accidentes en la carretera. Entre las víctimas mortales hay dos motoristas, un ciclista y un peatón.
El Servei Català de Trànsit recuerda que el SIAVT (Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico) se encuentra a disposición de los familiares y afectados por siniestros de tráfico los 365 días del año para ofrecerles un servicio de orientación e información sobre los trámites después del siniestro, conocer los recursos existentes, recibir información sobre los derechos que les reconoce la legislación vigente y el apoyo psicológico ante un siniestro de tráfico. Se puede contactar mediante el teléfono gratuito 900 100 268 y a través del web victimestransit.gencat.cat.
