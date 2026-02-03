Por una enfermedad
Muere a los 56 años el periodista Carlos Hernández, cronista parlamentario y corresponsal de guerra
Comenzó su carrera en Antena 3 Televisión como cronista parlamentario en el Congreso de los Diputados, además de ser corresponsal de guerra en Kosovo, Palestina, Afganistán e Irak
El periodista Carlos Hernández de Miguel (Madrid, 1969) ha muerto en Huesca a los 56 años a causa de una enfermedad, según han confirmado a EFE fuentes de su entorno.
Hernández comenzó su carrera en Antena 3 Televisión como cronista parlamentario en el Congreso de los Diputados, además de ser corresponsal de guerra en Kosovo, Palestina, Afganistán e Irak. Dedicó gran parte de su vida a investigar sobre la dictadura franquista y los republicanos españoles deportados a los campos de concentración nazis.
En esta línea, firmó trabajos como los libros 'Los últimos españoles de Mauthausen' (2015) y 'Los campos de concentración de Franco' (2019), o el cómic 'Deportado4443'. El periodista trabajó también como asesor de comunicación política y empresarial, responsable de Comunicación del PSOE y redactor jefe del semanario La Clave.
Asimismo, hizo una incursión en la ficción con la novela 'Créeme. No es una novela, es vuestro futuro', una distopía sobre el avance de la extrema derecha populista publicada hace menos de un año. Iba a cumplir 57 años el próximo 11 de febrero.
Reacciones a su muerte
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha lamentado el fallecimiento del periodista. "Echaremos de menos su integridad", ha escrito en la red social X.
Sánchez ha reseñado que Hernández "quiso tanto como fue querido", y ha añadido que supo hacer compatible "el respeto con el cariño, el compromiso con la profesionalidad. Fue un hombre honesto".
