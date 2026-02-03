Reparaciones y retrasos
Iryo suprime dos trenes de alta velocidad entre Barcelona y Madrid por la situación de la infraestructura
El operador incrementa en 25 minutos los trayectos en un plan alternativo de transporte vigente de jueves a sábado
Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Nuevas incidencias y principales líneas afectadas este martes
El operador de alta velocidad Iryo ha suprimido dos trenes de alta velocidad, uno por sentido, entre Barcelona y Madrid como consecuencia de los trabajos de diagnóstico y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. Así lo ha anunciado este martes en un comunicado compartido en las redes sociales, donde también se informaba a los viajeros de incrementos aproximados de 25 minutos por trayecto y de cambios en la oferta comercial prevista.
La empresa ha anunciado un plan alternativo de transporte en coordinación con Adif que estará en vigor entre el jueves 5 de febrero y el sábado 7, aunque la situación se adaptará a la evolución de los trabajos de mantenimiento. Los trenes suprimidos salían de Barcelona a las 8:45 horas y de Madrid a las 16:37 horas.
Plan alternativo
Los viajeros afectados por el plan alternativo pueden solicitar un cambio o una cancelación del billete, tal y como ha explicado la compañía. El plan también implica la modificación de los horarios de los trenes de alta velocidad de Iryo. Este lunes, Adif ya solicitó a las empresas explotadoras de la infraestructura de alta velocidad que suprimieran los últimos trenes de la jornada de la línea Madrid-Barcelona.
Los retrasos acumulados y las limitaciones de velocidad en algunos tramos hacían que los trenes llegaran a destino dentro del horario que se utiliza para realizar revisiones y reparaciones en la infraestructura. La medida afecta únicamente al corredor Madrid-Barcelona y, según Transportes, "permitirá que los equipos de mantenimiento de Adif realicen las tareas habituales de conservación cuando no circulan trenes comerciales".
Según fuentes de la compañía, Iryo ya había suprimido cuatro trenes diarios desde la semana pasada para garantizar las rotaciones de los equipos. Con los cambios impulsados en el plan alternativo, está previsto que los trenes lleguen antes de medianoche pese al incremento del tiempo de trayecto, motivo por el cual no sería necesario cancelarlos como había solicitado Adif.
