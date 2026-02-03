Insertan un gen en embriones de cucarachas en un estudio que abre la puerta al control de plagas

Un estudio liderado por el Instituto de Biología Evolutiva (IBE: CSIC-UPF) ha conseguido, por primera vez, insertar un gen "de manera estable y heredable" en embriones de cucaracha alemana, 'Blattella germánica'. La investigación abre la puerta en el estudio de los procesos biológicos en insectos no modelo, con posibles implicaciones en salud pública, ecología y en control de plagas. El trabajo se ha publicado en la revista 'Cell Reports Methods' y para insertar el gen en el embrión en gestación se ha utilizado una estrategia que ha permitido cortar uno de raíz para el desarrollo y fusionarlo con el añadido, empleando después una técnica de reparación dirigida por homología. La inserción ha sido exitosa en un 30% de las hembras inyectadas.

"Hemos desarrollado una nueva herramienta molecular simple, robusta y económica que, a diferencia otros métodos, no requiere modificaciones complejas ni equipación especializada, hecho que abre la puerta a la generación de proteínas de fusión en insectos no modelo", ha indicado Maria Dolors Piulachs, investigadora principal del grupo de Reproducción de insectos del IBE que ha liderado la investigación.

La cucaracha alemana es un insecto de especial interés científico, tanto por la relevancia como plaga como por la posición evolutiva basal, que permite profundizar en el estudio de la evolución de los insectos. La investigación sobre su reproducción, por otro lado, también puede contribuir al desarrollo de nuevas estrategias de control de plagas.