Sucesos |

Un herido grave en un accidente en la C-58 entre Ripollet y Barcelona

El SEM moviliza cuatro ambulancias y Trànsit abre el carril bus-VAO para aliviar las retenciones

Ambulancia del SEM en una imagen de archivo

Ambulancia del SEM en una imagen de archivo / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

Europa Press

Europa Press

Un hombre ha resultado herido grave este martes en un accidente de tráfico ocurrido en la C-58, en el tramo comprendido entre Ripollet y Barcelona, según ha informado el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

El SEM ha movilizado cuatro ambulancias para atender al afectado, que ha sido trasladado al Hospital Vall d’Hebron de la capital catalana, han detallado en un comunicado.

Por su parte, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado de la apertura del carril bus-VAO a todos los vehículos, excepto camiones, con el objetivo de descongestionar la vía, que ya acumulaba retenciones a causa del siniestro.

Un herido grave en un accidente en la C-58 entre Ripollet y Barcelona

