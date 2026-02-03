El Govern se prepara para atender las solicitudes de la regularización extraordinaria

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha defendido este martes durante el Consell Executiu la importancia de la regularización extraordinaria aprobada hace una semana por el Gobierno de España tras un acuerdo con Podemos. Martínez Bravo ha defendido ante sus compañeros de gabinete que la medida podría llegar a beneficiar a entre 120.000 y 150.000 personas en Catalunya y ha animado al resto de consellers y conselleres a colaborar con el Gobierno para "aprovechar al máximo esta oportunidad".

La consellera de Drets Socials también defenderá la medida este miércoles junto al departament de Igualtat i Feminisme, y en coordinación con la Delegación del Gobierno en Catalunya, en una cumbre institucional con agentes económicos y sociales y el mundo local que pretende "articular una alianza de país para agilizar al máximo el procedimiento". Tanto los sindicatos como Foment del Treball y otras patronales celebraron la medida, que también ha recibido el beneplácito de la Iglesia y del tercer sector social.

Martínez Bravo pide "articular una alianza de país para agilizar al máximo el procedimiento"

De momento, Martínez Bravo ha pedido al resto del Govern que contribuyan a una tramitación rápida, ordenada y eficaz de la regularización para maximizar "el impacto positivo sobre la economía" y que se dé "información, apoyo y orientación a las personas potencialmente beneficiarias" y agilizar su incorporación al mercado de trabajo.

Martínez Bravo ha explicado que las regularizaciones previas "demuestran que una migración regular y ordenada dinamiza la economía, no produce un 'efecto llamada' y no registra un impacto significativo en los gastos en salud o educación".

Datos

La consellera también ha apoyado su visión positiva de la regularización sobre algunos datos. En concreto, ha señalado que un 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera, que un 35% de la población de entre 25 y 44 años es de primera o segunda generación migrada o que hay 663.890 personas extranjeras afiliadas en la Seguridad Social. Este flujo migratorio, según Martínez Bravo, ha permitido que Catalunya gane medio millón de habitantes en seis años que han compensado el crecimiento demográfico negativo. Además, la consellera ha apuntado que para mantener la relación entre población no activa y población en edad de trabajo, España necesitaría 24 millones de inmigrantes hasta 2053.

La consellera recuerda que España necesita 24 millones de inmigrantes para 2053

A nivel español, la medida podría llegar a beneficiar a entre 500.000 y 800.000 inmigrantes que se encuentran en situación irregular y que demuestren que el día 31 de diciembre de 2025 llevaban al menos cinco años en España y que no tienen antecedentes penales. Se trata de la séptima regularización extraordinaria que impulsa el Gobierno desde la Transición.