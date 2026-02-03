Florinda Picañol, 107 años: "Lo mejor para tener una buena vida es ser buena persona"

El 21 de enero de 1919 no hacía ni dos meses que había terminado la Primera Guerra Mundial, el baile de moda era el Fox-trot y en Barcelona estaba a punto de empezar la huelga de La Canadiense. Aquel día, en Muntanyola (Osona), nacía Florinda Picañol, que ahora, con 107 años, es una de las tres personas más mayores del Bages. Vive en la residencia l’Onada de Sant Fruitós y empieza el día haciendo el Paraulògic de l’Ara y leyendo el Regió7. La televisión la aburre.

No camina mucho, pero es totalmente autónoma, come de todo y, sobre todo, devora todos los libros que le caen en las manos. El fin de semana pasado se ventiló el 'Juan Salvador Gaviota'. Recuerda su vida con muchas sonrisas y pocas pretensiones.

La pequeña Florinda de 1919 llegó a una casa de payés llamada Cal Subirana donde ya había 12 hermanos. Ella sería la última. Los padres se dedicaban a negociar con ganado. Cuando era una jovencita se fue a vivir con una hermana a Castellterçol, donde conoció a Joaquim Anguera, su esposo: «A las 7 de la mañana pasaba por delante de casa para ir a misa. Yo lo veía porque, a aquella hora, barría delante de casa. Algunos días me saludaba, y otros no. Pero nos acabamos conociendo y, un día, me pidió si quería que saliéramos. Y ya está».

Joaquim era maestro, y casarse con él quiso decir moverse. El trabajo lo llevó a varios lugares, entre ellos Navarcles, y Florinda lo siguió. «Me llené de hijos», recuerda. Tuvo siete, todos todavía vivos y muy repartidos: uno en California, uno en Canarias y los otros esparcidos por Cataluña.

¿Cómo era vivir con 12 hermanos?

¡Lo vivía como podía! Yo era el último soldado de la compañía y molestaba en todas partes (ríe). Si escuchaba a los mayores me decían «¡huye, que tú esto no lo tienes que oír!»

¿Recuerda bien la guerra?

Y tanto. La pasé en Castellterçol. No perdí a ningún hermano, pero tuve en ambos bandos. Dos pasaron a Francia, al cabo de un tiempo tuvieron que volver, y pensaron que si los pillaban los matarían, o sea que se fueron al bando de los nacionales. Y aquí tenía uno en el frente con los rojos. Fue una época muy fea, muy impactante.

No pudo tener una juventud muy de ir a bailar...

No he sido nunca muy de salir y de bailar. Yo iba a las actividades de la parroquia, era muy buena niña (ríe).

¿Cuál ha sido el truco para vivir tanto?

Uy, casualidades de la vida. No he hecho nada especial. Eso sí, no he tenido ningún vicio: ni fumar, ni beber, ni nada. El secreto debe de ser trabajar mucho en casa y con los hijos, no parar nunca. Ahora ya estoy un poco cansada de ir cumpliendo años (ríe). Tengo miedo de que falte un hijo antes que yo. Dios nos guarde. El mayor ya tiene 82. Están todos bien, de momento, pero me preocupa.

Usted ha visto cambiar muchísimo el mundo.

Sí, pero no le hago mucho caso. Que las cosas cambien es ley de vida. Y en la política no me fijo mucho. Es todo mentira. Todo el mundo tira por su lado y todo el mundo quiere mandar. Mi madre decía que la política es un palmo: la distancia que hay entre la bragueta y el bolsillo, que son las dos cosas que les interesan.

¿Qué cambio le ha impresionado más?

No lo sé, quizá los trastos esos que lleváis ahora, los móviles, que yo no tengo porque no lo entiendo. ¿Y sabes qué pasa? ¡Que cuando tengo visitas solo charlan de lo que han visto en el móvil!

¿Qué consejo daría a los jóvenes para tener una buena vida?

Que se quieran mucho y que ayuden a todo el mundo. Lo mejor es ser una buena persona y no meterse en líos.

¿Alguna cosa que le da pena no haber hecho?

Cuando era pequeña tenía inteligencia y mucha memoria, y me habría gustado estudiar. El poco tiempo que lo hice se me daba bien. Era la época de Primo de Rivera. ¡Todo en castellano! Si hubiera estudiado quizá habría sido otra persona, pero lo que aprendí fueron las cosas de casa: cocinar, coser, bordar... Hacer punto me ha gustado, eso sí. He hecho mucha ropa para mí y para mis hijos. Ahora no puedo hacer, y es de las cosas que más echo de menos.

¿Está contenta de cómo ha vivido?

Ha habido de todo, pero bueno. Ha sido una vida sin grandes desgracias. No he tenido ninguna enfermedad importante. Cuando era pequeña sí, a los seis años estuve muy enferma y estuve a punto de morirme, pero nada más. Tuve un marido que era muy buena persona, y los hijos se me han portado muy bien. Siempre digo que son muy buena gente. ¿Qué más quiero?

¿Cuál es la época que ha sido más feliz?

Yo muy feliz no lo he sido nunca, me parece. Tenía muchas preocupaciones. Sufría por los hijos, sobre todo.

¿Con más dinero lo habría sido más?

Uy, yo nunca he tenido dinero, pero en eso no pensaba. No creo que con más dinero hubiera sido más feliz. Si no lo he sido más debe de ser mi manera de ser. ¡He sido de payés, yo! ¡Soy payesa! Me dicen que camino deprisa y con zancadas largas, y viene de aquí. Donde yo nací eran cuatro casas de payés en la ‘quinta punyeta’!

¿El mundo de ahora le gusta?

Hay cosas que me gustan y otras que no. No me he fijado mucho. Soy muy tonta, yo.

¿Es tonta o no le gusta parecer lista?

Noticias relacionadas

No, no me gusta. ¡Que soy de payés! (ríe)