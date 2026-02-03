Las familias antimóvil piden que el Gobierno sancione a las redes que esquiven el veto a los menores de 16 años

Con el objetivo de "garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales", Pedro Sánchez ha anunciado esta mañana desde Dubái que a partir de la "la próxima semana" se desplegará un paquete de medidas legislativas y regulatorias para fortalecer el control de las plataformas digitales. Prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años (algo que ya estaba contemplado en la ley de protección digital, actualmente en el Congreso de los Diputados), frenar la ampliación de contenidos ilegales y considerar responsables penalmente a los directivos de las plataformas son algunas de las medidas. Las familias, de momento, aplauden la iniciativa pero piden un cambio más ambicioso.

"Pedimos efectividad al paquete de medidas anunciadas por Sánchez y también un trabajo de concienciación. Estamos hablando de un cambio de cultura en nuestra relación con la tecnología digital, y eso no se arregla con una ley" — Xavi Casanovas, vicepresidente de Adolescencia Libre de Móviles

Xavi Casanovas, vicepresidente de Adolescencia Libre de Móviles, aplaude la propuesta, especialmente el veto a las redes sociales a los menores de 16 años. En su opinión, no solo son necesarias las medidas de verificación de edad sino también las sanciones penales a las tecnológicas que no lo cumplan. "No es que estemos prohibiendo a los menores entrar a redes sociales, es que estamos prohibiendo a las tecnológicas que los dejen entrar", concluye tras dejar claro que en la ley de protección digital a los menores (un proyecto impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia) no están claras las sanciones claras penales.

"Pedimos efectividad al paquete de medidas anunciadas por Sánchez y también un trabajo en comunicación, concienciación con la sociedad. De lo que estamos hablando es de un cambio de cultura en nuestra relación con la tecnología digital. Esto no se arregla con una ley, lo sabemos todos", añade. En su opinión, una ley no hace desaparecer la presión social, pero las familias "se arma de argumentos" para ponerse frente al hijo adolescente que le hace presión. "No es una panacea, porque el trabajo es largo, pero creemos que va en la línea adecuada", añade.

"Nos estamos jugando la salud mental de nuestra juventud" — Elvi Mármol, portavoz de Aixeca el cap

No quedarse en un cajón

Elvi Mármol, portavoz de Aixeca el cap, anima al Gobierno a que el proyecto -una iniciativa que llevan años reclamando- no se quede en un cajón. "Todas estas empresas multinacionales tecnológicas, como Meta y TikTok, que sean perseguidas y sancionadas de manera efectiva para que cumplan con la ley. Esperamos, de verdad, que los menores de 16 años no puedan entrar. No creemos que el veto dure un día y que luego haya mil maneras de saltarse ese filtro", insiste.

"Esas familias que tengan ahora ya niños y niñas de 14, 15, 16 años que sí tienen acceso a redes tendrán que ser fuertes, saber llevar este nuevo límite y que piensen en la salud de sus hijos. Nos estamos jugando la salud mental de nuestra juventud", insiste.

"Más que una ley"

Marta es madre de Clara, que estrenó su primer móvil cuando este enero cumplió 14 años. Explica que ya costó lo suyo postergar el acceso al dispositivo –sobre todo los últimos meses, cuando la mayoría de sus amistades y compañeros del insti ya tenían teléfono– para ahora dar marcha atrás con Instagram o TikTok, más si cabe cuando ya han instaurado unos usos y límites diarios. "Regular el acceso a las redes es positivo porque se trata de un problema social de calado y porque, de esta forma, la responsabilidad deja de ser solo de las familias, pero creo que llega tarde. Más allá de los abusos que pueda haber, la comunicación digital está muy instaurada entre los adolescentes, ellos se comunican por redes sociales, y cortar eso, dar la vuelta a esa cultura, va a necesitar más que una ley", apunta Marta, que va a seguir permitiendo que su hija tenga acceso a las redes sociales.

Vetar el acceso a redes a menores de 16 años no es, según la directora de incidencia política de Save The Children, Catalina Perazzo, una solución en sí misma, En su opinión, puede dar una falsa sensación de seguridad, así que es "imprescindible" que vaya acompañada de mecanismos de verificación de la edad eficientes y, sobre todo, de educación y acompañamiento en hacer un uso responsable de internet y las redes sociales.