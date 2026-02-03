España redobla su apuesta por la ciencia climática y destinará 14 millones para nuevos estudios ambientales

España quiere redoblar su apuesta por la ciencia que permite entender la gravedad del cambio climático y, sobre todo, plantear soluciones para hacer frente a este problema. Para ello, según ha anunciado este martes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, el Gobierno invertirá 14 millones de euros adicionales para financiar estudios en materia ambiental en varios centros de investigación españoles. Estos fondos se destinarán a nutrir un total de 46 proyectos de investigación centrados en la proteger de la naturaleza, preservar la biodiversidad, prevenir la contaminación marina y, en general, entender cómo actuar frente a los desafíos climáticos actuales. "La ciencia debe ser la brújula que nos indique cómo actuar frente a estos problemas", ha reivindicado Aagesen.

El anuncio se ha realizado este martes en el marco de la presentación del 'Libro blanco de la ciencia del clima en España', un atlas donde se resumen cuáles son los principales grupos de investigación y proyectos centrados en el estudio de esta crisis de escala global. El informe, presentado junto a la ministra de Ciencia, Diana Morant, identifica un total de 85 grupos de investigación y más de 600 investigadores españoles especializados en el estudio de todas y cada una de las facetas del cambio climático; desde la física del clima hasta la restauración de la biodiversidad. "Necesitamos esta ciencia para guiar las decisiones políticas en materia de clima. No podemos actuar basándonos en intuiciones, sino que necesitamos datos para entender cuál es la mejor estrategia a seguir en cada caso", ha reafirmado Morant.

"Nunca habíamos tenido tantos datos sobre el peligro que supone el cambio climático y, aún así, nunca había habido tantos ataques a la ciencia del clima y a quienes la defienden" Sara Aagesen

En la presentación de este martes, llevada a cabo en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja de Madrid, tanto Aagesen como Morant han aprovechado la ocasión para denunciar el auge de los discursos negacionistas y de los ataques contra quienes trabajan en cuestiones relacionadas contra el cambio climático. "Nunca habíamos tenido tantos datos sobre el peligro que supone el cambio climático y, aún así, nunca había habido tantos ataques a la ciencia del clima y a quienes la defienden", ha argumentado Aagesen. En este misma línea, Morant ha afirmado que "el negacionismo y las falsas narrativas sobre el clima ponen en peligro vidas y debilitan los cimientos mismos de la democracia" por lo que urge tomar medidas al respecto.

El valor de la ciencia climática

La última edición del 'Libro Blanco de la ciencia del clima en España' recoge, por primera vez, un listado de todos los grupos de investigación que trabajan en riesgos, impactos y mitigación del cambio climático en centros de investigación y universidades españolas. El documento, elaborado por la plataforma CLIVAR-España, también recoge la evolución histórica de estas investigaciones y pone en valor "la diversidad", "la amplitud temática" y "el alcance territorial" de la comunidad científica española dedicada al estudio del sistema climático y del cambio climático. "Hay mucho trabajo hecho y, sobre todo, mucho potencial para seguir avanzando en la comprensión de este problema", ha afirmado María Belén Rodríguez Fonseca, de la Universidad Complutense de Madrid.

Según han explicado los impulsores de este proyecto en la presentación de este martes, esta iniciativa también contribuye al desarrollo de las líneas de acción recogidas en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, "que identifica la necesidad de fortalecer o impulsar la creación de espacios y redes de intercambio, colaboración y coordinación entre el personal investigador y los diferentes actores de la adaptación". En este sentido, Aagesen ha puesto en valor el desarrollo de proyectos pioneros como la creación de un gemelo digital de las costas españolas con el que se pretende estudiar el impacto del cambio climático en estos ecosistemas y, sobre todo, entender qué soluciones hay que aplicar para mitigar los eventuales daños.