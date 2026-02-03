Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesZapateroBarcelonaL'HospitaletBandas latinasObús ToulouseEl VendrellFontana di TreviCáncerDía marmota 2026Encuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

Reservas de agua

Estado de los embalses hoy, 3 de febrero en Catalunya: así están Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos

Consulta el nivel de los pantanos catalanes, según los últimos datos de la Agència Catalana de l'Aigua

VÍDEO | El embalse de Riudecanyes libera agua por primera vez desde 2020

Configura las noticias de Google para no perderte nada de EL PERIÓDICO

El pantano de Sau, oficialmente fuera del estado de sequía

El pantano de Sau, oficialmente fuera del estado de sequía

Zowy Voeten

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tras varios años de sequía, la lluviosa primavera de 2025 alivió la situación de los pantanos catalanes, llegando a elevar sus reservas por encima del 80% de su capacidad, un incremento de más del 20% respecto a la media de los cinco años anteriores.

Las últimas lluvias han hecho que los embalses de Catalunya hayan ganado cinco puntos en una semana, regresando al 90% de su capacidad en este inicio de año y estableciendo máximos que no se registraban desde 2020.

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA), encargada de actualizar estos datos, publica diariamente varios informes que recogen el estado de los embalses. Por un lado, hay disponible un informe diario sobre todo el territorio catalán; por otro, existe un registro específico para el sistema Ter-Llobregat.

Nivel de los pantanos hoy, 3 de febrero

El estado de las cuencas internas de Catalunya se sitúa hoy, 3 de febrero, en un 92,80% de su capacidad total, un 0,01% más que el último registro. Esta cifra mantiene holgadamente al territorio catalán fuera de la situación de sequía, cuyo umbral se sitúa en el 60%. Cabe recordar que fue hace unas meses cuando se superó por primera vez desde marzo de 2022 la marca del 56% de capacidad de los pantanos en la comunidad catalana.

El entramado Ter-Llobregat abastece sobre todo a las provincias de Barcelona y Girona y a la comarca leridana del Solsonès. Consiste en una red de plantas, depósitos y otras instalaciones que consta de cinco embalses: Sau (Vilanova de Sau, Osona), Susqueda (Osor, Selva), la Baells (Cercs, Berguedà), la Llosa del Cavall (Navès, Solsonès) y Sant Ponç (Clariana de Cardener, Solsonès). 

A ellos hay que sumar otros cuatro pantanos que se encuentran fuera de este sistema: Darnius Boadella (Darnius, Alt Empordà), Foix (Castellet i la Gornal, Alt Penedès), Siurana (Cornudella de Montsant, Priorat) y Riudecanyes (Baix Camp).

Recuperación de los pantanos

Hace unos meses, los efectos de la sequía azotaron duramente a Catalunya, obligando al Govern a tomar medidas. Así, si comparamos los datos con los del 2024, los resultados son positivos: todos los embalses están mejor.

Es importante subrayar que estos datos representan ya unos registros similares a los correspondientes a la época previa a la sequía. El año 2019, por ejemplo, arrancó con prácticamente todos los embalses (a excepción del de Siurana) por encima del 80% de su capacidad, tal como reflejan los datos de la ACA.

Este es el estado actual de los pantanos de las cuencas internas de Catalunya, según las últimas cifras disponibles:

Un cierre de año más lluvioso de lo normal

Tras varios años de déficit de lluvias que llegaron a provocar episodios de sequía extrema y restricciones de agua en Catalunya, los últimos meses de 2025, como ya lo hicieron los primeros del mismo año, trajeron fuertes episodios de lluvia.

Noticias relacionadas

Estas lluvias, durante varias semanas, llegaron a ser casi ininterrumpidas. Algo parecido sucedió entre enero y marzo de 2025, cuando la acumulación de precipitaciones permitió que el 5 de abril se decretara el fin de la sequía, cerrando el mes de marzo con los embalses de las cuencas internas llenos en más del 60% de su capacidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Día de la Marmota 2026, hoy: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más | Vídeo
  2. 60 años de AP-7: del sueño interprovincial de Franco al debate pendiente sobre su financiación
  3. Chequeo a la AP-7: la gran autopista del Mediterráneo acumula más de 100 desperfectos en el asfalto
  4. Catalunya quiere eliminar la veda del jabalí y permitir la caza todo el año
  5. El sector logístico apuesta por duplicar las vías porque es “grave” que las mercancías circulen por la red de Rodalies
  6. Vall d'Hebron realiza el primer trasplante de cara del mundo con una donante fallecida por eutanasia: 'Ya puedo tragar y hablar
  7. Cuenta atrás para el despegue de la misión Artemis II: esta semana la humanidad se prepara para volver a la Luna tras 54 años de ausencia
  8. Poner coto a basuras y colonias de gatos: la clave para limitar la cría de los jabalíes

La NASA aplaza al menos hasta marzo el viaje de astronautas hacia la Luna con la misión Artemis II

La NASA aplaza al menos hasta marzo el viaje de astronautas hacia la Luna con la misión Artemis II

La mujer asesinada por su expareja en Pontevedra murió a causa de varios golpes y una decena de puñaladas en tórax y espalda

La mujer asesinada por su expareja en Pontevedra murió a causa de varios golpes y una decena de puñaladas en tórax y espalda

Playà, nuevo director de Rodalies: "Extrapolaremos lo que nos ha funcionado en el metro y Ferrocarrils"

Playà, nuevo director de Rodalies: "Extrapolaremos lo que nos ha funcionado en el metro y Ferrocarrils"

La Guardia Urbana encuentra casi 100 kilos de hachís en el maletero de un VTC en Barcelona

La Guardia Urbana encuentra casi 100 kilos de hachís en el maletero de un VTC en Barcelona

Un estudio revela que los genes determinan hasta el 50 % de las diferencias en la esperanza de vida humana

Un estudio revela que los genes determinan hasta el 50 % de las diferencias en la esperanza de vida humana

Consulta en tiempo real el riesgo de inundaciones en España con el nuevo mapa interactivo de Google

Consulta en tiempo real el riesgo de inundaciones en España con el nuevo mapa interactivo de Google

Dos vídeos muestran a la dueña de la guardería de Valencia sujetando a una bebé y obligándola a tragar un trozo de manzana y forzando a un niño a pegar a otro

Dos vídeos muestran a la dueña de la guardería de Valencia sujetando a una bebé y obligándola a tragar un trozo de manzana y forzando a un niño a pegar a otro

Directo | Adif confirma que se recupera la circulación en Rodalies una vez resuelta una segunda incidencia en la mañana

Directo | Adif confirma que se recupera la circulación en Rodalies una vez resuelta una segunda incidencia en la mañana